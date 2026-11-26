À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille s’active en coulisses pour renforcer son effectif. Malgré les importantes contraintes financières du club phocéen, Grégory Lorenzi aurait identifié une belle opportunité en Turquie, avec un international roumain susceptible de débarquer gratuitement sur la Canebière.

Le prochain mercato hivernal s’annonce particulièrement important pour l’Olympique de Marseille. Privé de recrutement l’été dernier et contraint de se séparer de plusieurs éléments majeurs de son effectif, le club phocéen espère retrouver une certaine liberté sur le marché des transferts en janvier. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard devront néanmoins convaincre la DNCG avant de pouvoir passer à l’action.

Dans ce contexte économique délicat, la direction olympienne devrait privilégier les prêts et les joueurs disponibles sans indemnité de transfert. Une stratégie qui nécessite d’anticiper les bonnes affaires et de se montrer particulièrement réactif face à la concurrence. Et le directeur sportif marseillais aurait justement trouvé un profil intéressant.

L’OM lorgne sur Ianis Hagi !

D’après les informations de l’insider Burle Junior, relayées par TransferFeed et Foot01, l’Olympique de Marseille s’intéresserait à Ianis Hagi. Fils de la légende du football roumain Gheorghe Hagi, le milieu offensif de 28 ans évolue actuellement sous les couleurs d’Alanyaspor, en Turquie.

À l’approche de la fin de son contrat, prévue en juin 2027, l’international roumain pourrait être libéré prématurément par sa direction. Le club turc réaliserait ainsi une économie salariale estimée à 400 000 euros. Une situation contractuelle particulièrement intéressante pour les dirigeants marseillais, qui pourraient récupérer le joueur dès janvier sans débourser le moindre euro en indemnité de transfert.

Aucun accord n’a toutefois été trouvé à ce stade concernant sa libération. L’OM devra également se méfier de la concurrence du FCSB, qui surveillerait attentivement la situation du joueur.

Un profil séduisant pour Bruno Genesio

Passé notamment par la Fiorentina, Genk, les Glasgow Rangers et le Deportivo Alavés, Ianis Hagi possède une solide expérience du football européen. Technique, créatif et capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur les côtés, le milieu offensif roumain présente des caractéristiques susceptibles d’intéresser Bruno Genesio.

Dans un effectif marseillais considérablement remanié l’été dernier, l’arrivée d’un joueur capable d’apporter de la variété dans l’animation offensive pourrait constituer une solution intéressante. À 28 ans, Ianis Hagi pourrait également voir dans cette aventure marseillaise une occasion de relancer sa carrière et de retrouver une exposition importante sur la scène européenne.

La DNCG aura le dernier mot

Reste désormais à savoir si l’Olympique de Marseille disposera des autorisations nécessaires pour concrétiser cette piste. Même sans indemnité de transfert, une éventuelle signature représenterait un engagement financier pour le club phocéen, qui doit encore maîtriser sa masse salariale.

Le passage devant la DNCG sera donc déterminant pour la suite des opérations. En attendant, Grégory Lorenzi semble bien décidé à multiplier les pistes pour offrir de nouvelles solutions à Bruno Genesio dès cet hiver. Et le dossier Ianis Hagi pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons du mercato marseillais.