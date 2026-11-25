Hormis Geoffrey Kondogbia, les supporters de l’OM ont désiré Timothy Weah comme le Marseillais le plus décevant lors de la défaite contre Le Mans (2-3).

La défaite rageante contre Le Mans (2-3) a provoqué une véritable frustration du côté des supporters de l’OM. Et si Geoffrey Kondogbia a concentré une partie des critiques, un autre joueur a particulièrement déçu les observateurs : Timothy Weah.

Weah a pris l’eau face au Mans

But! a interrogé les supporters de l’OM avec une question précise : « Hormis Kondogbia, qui vous a le plus déçu contre Le Mans ? » Les résultats du sondage sont particulièrement révélateurs. L’international américain arrive largement en tête, avec 50 % des suffrages. Une sanction lourde pour un joueur dont les performances étaient attendues dans une rencontre que Marseille semblait pourtant maîtriser. Voici les résultats :

Timothy Weah : 50 %

Nnadi : 30 %

Abdelli : 10 %

Harit : 10 %

Avec la moitié des votes, Weah apparaît donc comme le principal symbole de la déception marseillaise, juste derrière les critiques déjà adressées à Kondogbia.

Une défaite amère qui laisse des traces à l’OM

Le scénario du match contre Le Mans a de quoi faire mal. L’OM menait de deux buts à la pause, avant de voir son adversaire revenir progressivement dans la rencontre et finalement s’imposer au Vélodrome. Un revers difficile à digérer, tant sur le plan comptable que psychologique. Dans ce contexte, les joueurs marseillais sont désormais attendus au tournant, et Timothy Weah devra rapidement retrouver de la confiance.

À l’approche du rendez-vous face au Levski Sofia, jeudi au Vélodrome (18h45) cette défiance exprimée par les supporters pourrait peser dans les débats autour de la composition de départ. Le staff marseillais devra faire ses choix, tandis que les joueurs concernés auront l’occasion de répondre sur le terrain. Pour Weah, le message est clair : après une soirée compliquée contre Le Mans, il lui faudra montrer un tout autre visage pour regagner le cœur des supporters de l’OM.