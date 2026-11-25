L’Olympique de Marseille s’apprête à quitter La Commanderie mais son futur centre d’entraînement, annoncé du côté de Trets pour un investissement estimé à 70 millions d’euros, fait déjà polémique.

C’est un changement majeur qui se prépare à Marseille. L’OM va bel et bien quitter La Commanderie, son centre d’entraînement historique, rebaptisé centre Robert-Louis-Dreyfus après le décès de l’ancien propriétaire du club.

Un projet XXL à 70 millions d’euros pour l’OM

Pour écrire ce nouveau chapitre, la direction marseillaise aurait choisi Trets, une commune située à environ 45 minutes de Marseille et à 25 minutes d’Aix-en-Provence. L’objectif est clair : offrir au club phocéen des installations plus modernes, plus vastes et davantage adaptées aux exigences du football de haut niveau.

Un projet ambitieux, à la hauteur des infrastructures dont disposent plusieurs grandes écuries européennes. Mais cette nouvelle enceinte représente un investissement considérable. Le coût annoncé avoisinerait les 70 millions d’euros. Une somme importante qui pose forcément des questions, d’autant que le projet ne suscite pas seulement de l’enthousiasme dans la commune appelée à accueillir les Marseillais.

Car si le maire DVD de Trets, Pascal Chauvin, soutient activement l’arrivée de l’OM, une partie des habitants et des opposants locaux voit les choses autrement. Selon La Provence, plusieurs contestataires dénoncent un dossier conduit dans un manque de transparence et redoutent des conséquences sur l’environnement ainsi que sur l’activité agricole.

À Trets, les opposants dénoncent un projet opaque

Le point sensible concerne notamment les terrains envisagés pour accueillir les futures installations. La municipalité avait acquis cette parcelle en 2010 avec l’ambition de préserver une réserve agricole et naturelle. Or, une partie de ces terres est encore utilisée par des agriculteurs locaux. Pour les opposants, construire le nouveau centre d’entraînement sur cette zone reviendrait donc à abandonner l’objectif initial de préservation.

Myriam Lorcet, opposante au projet, a notamment exprimé ses inquiétudes auprès du quotidien régional : « Il y a un vrai manque de transparence sur ce dossier depuis trop longtemps. (…) Si cela se fait, cela va enlever des terrains agricoles, et rendre encore plus imperméable la zone, déjà bien urbanisée et souvent inondée. » Des arguments qui dépassent largement la simple question de l’installation d’un club de football. L’avenir des terres agricoles, l’urbanisation et les risques liés aux inondations sont désormais au cœur du débat.

Le maire de Trets assume son soutien à l’OM

Face aux critiques, Pascal Chauvin ne semble pas vouloir reculer. Interrogé par La Provence, le maire a clairement défendu l’intérêt d’accueillir un club de la dimension de l’OM. « L’OM, ça reste l’OM. Ça reste l’OM en France, ça reste l’OM en Europe, voire même dans le monde. Qu’on ne vienne pas me dire qu’au nom de la terre agricole, il faut tout rejeter. Aujourd’hui, ça fait débat pour 13 hectares de terre agricole, alors que nous avons dans la plaine de Trets plus de 80 hectares de terres qui ne sont pas travaillées. »

Le message est limpide : pour l’élu, l’arrivée de l’OM représente une opportunité suffisamment importante pour justifier le projet, malgré les inquiétudes soulevées. Reste désormais à savoir comment ce dossier évoluera et si les opposants parviendront à faire entendre leurs arguments. Car pour Frank McCourt et les dirigeants marseillais, le défi ne sera pas uniquement de construire un centre d’entraînement à la hauteur de leurs ambitions.