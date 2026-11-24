Mason Greenwood (Fenerbahçe, 25 ans) serait une piste étudiée par le PSG afin de remplacer Désiré Doué, blessé et absent pendant plusieurs mois.

La blessure de Désiré Doué pourrait pousser le PSG à revoir ses plans pour le mercato hivernal. Luis Enrique doit composer avec une absence importante dans son secteur offensif et la direction parisienne réfléchirait à plusieurs possibilités pour renforcer son effectif.

Greenwood dans les radars du PSG ?

Selon Ekrem Konur, Mason Greenwood ferait partie des joueurs suivis par le PSG, mais le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier. L’Atlético Madrid et Naples seraient également attentifs à la situation de l’ailier anglais, dont le profil continue d’attirer plusieurs formations européennes.

Auteur de prestations remarquées depuis son passage à l’OM, Greenwood possède des qualités offensives qui pourraient séduire de nombreux clubs. Sa capacité à faire des différences balle au pied, à éliminer ses adversaires et à se montrer décisif dans les derniers mètres représente un profil recherché sur le marché. Mais cette piste parisienne serait loin de faire l’unanimité en interne.

Luis Enrique aurait des réserves sur son profil

Si les qualités offensives de Mason Greenwood ne laissent pas indifférent, Luis Enrique aurait toutefois quelques interrogations concernant sa contribution défensive. Un aspect particulièrement important dans le système de jeu du technicien espagnol, qui demande beaucoup d’efforts à ses joueurs dans le pressing et à la perte du ballon.

Le PSG ne chercherait donc pas uniquement un joueur capable de compenser statistiquement l’absence de Désiré Doué. La direction devrait également tenir compte de l’équilibre collectif et de la compatibilité du profil avec les exigences tactiques de son entraîneur. L’intérêt parisien resterait ainsi à l’étude, sans qu’une offensive concrète ne soit annoncée à ce stade.

Fenerbahçe fixe ses conditions pour Greenwood

Du côté de Fenerbahçe, le scénario d’un départ ne serait pas forcément envisagé à court terme. Le club turc ne chercherait pas à se séparer de son joueur, qui reste considéré comme un élément important de son projet sportif. Toutefois, la formation stambouliote pourrait ouvrir la porte à une discussion en cas d’offre supérieure à 75-80 millions d’euros, notamment si Greenwood venait lui-même à réclamer un transfert. Une somme considérable qui rendrait l’opération particulièrement complexe pour le PSG, même si le club parisien dispose de moyens importants.

Le dossier reste donc très loin d’être bouclé. Entre les réserves de Luis Enrique, les exigences financières de Fenerbahçe et la concurrence de plusieurs clubs européens, un éventuel transfert de Greenwood à Paris s’annonce particulièrement difficile à concrétiser. Mais cette rumeur a déjà de quoi faire parler. Imaginer l’ancien attaquant de l’OM débarquer au PSG pour pallier la blessure de Désiré Doué, c’est un scénario mercato qui ne manquerait pas de faire énormément de bruit sur la Canebière