Le PSG prépare un mercato hivernal qui pourrait bien réserver de grosses surprises ! Confronté aux graves blessures de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le club parisien envisage sérieusement de recruter un renfort offensif dès janvier. Mais Luis Campos et Luis Enrique ne veulent pas se précipiter. Deux pistes particulièrement séduisantes auraient même déjà été écartées !

Le Paris Saint-Germain se retrouve face à un véritable casse-tête. Alors que la saison 2026-2027 entre dans une période décisive, Luis Enrique doit composer avec deux absences majeures dans son secteur offensif. Après Khvicha Kvaratskhelia, victime d’une rupture des ligaments croisés face au FC Barcelone en octobre, c’est Désiré Doué qui a subi la même blessure samedi contre l’OGC Nice (3-2). Deux énormes coups durs qui pourraient contraindre les dirigeants parisiens à revoir leurs plans pour le prochain mercato hivernal. CulturePSG+1

Jusqu’ici, le PSG privilégiait une certaine stabilité dans son effectif. Mais avec deux éléments aussi importants éloignés des terrains pour plusieurs mois, la question d’un recrutement offensif devient forcément centrale. Selon les informations du Parisien, relayées notamment par Culture PSG, Luis Campos a déjà commencé à étudier différentes possibilités. Et le conseiller football parisien aurait une idée très précise du profil recherché.

Le PSG dit non à Kroupi et Brunner !

Première surprise : deux jeunes talents pourtant très prometteurs ne figureraient pas dans les plans parisiens pour janvier. Il s’agit d’Eli Junior Kroupi, l’attaquant français de Bournemouth, et de Paris Brunner, qui évolue à l’AS Monaco.

Deux dossiers qui auraient pu sembler intéressants pour préparer l’avenir, mais qui ne répondraient pas aux besoins immédiats de Luis Enrique. Selon Le Parisien, les caractéristiques de ces deux joueurs ne correspondent pas au profil privilégié pour compenser les absences de Doué et Kvaratskhelia. MAXIFOOT+1

Car contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, le PSG ne cherche pas forcément un avant-centre supplémentaire. La priorité serait plutôt de recruter un joueur offensif polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes, de provoquer balle au pied et surtout de faire des différences dans les petits espaces.

Un profil particulièrement exigeant, parfaitement adapté au football de possession prôné par Luis Enrique. L’objectif serait de trouver un élément capable de déséquilibrer les défenses regroupées, tout en apportant une solution supplémentaire dans les rotations offensives.

Luis Enrique et Campos préparent un gros coup, mais à une condition !

Reste désormais à trouver la perle rare. Et c’est là que les difficultés commencent pour le PSG. Car recruter un joueur de ce niveau en plein milieu de saison n’a rien d’évident. Les clubs européens sont généralement peu enclins à céder leurs meilleurs éléments au mois de janvier, sauf en cas d’offre particulièrement importante.

Or, malgré ses moyens financiers considérables, Paris n’entend pas faire de folies. La direction souhaiterait conserver sa ligne de conduite et éviter de surpayer un joueur simplement pour répondre à l’urgence. Top Mercato

Luis Enrique disposerait également de plusieurs solutions en interne. Senny Mayulu, Ferran Torres, Maghnes Akliouche, Mika Godts ou encore Quentin Ndjantou peuvent prétendre à davantage de responsabilités dans les prochaines semaines. Une période qui permettra au technicien espagnol d’évaluer leurs capacités à compenser les absences de ses deux stars.

Le PSG se retrouve donc face à un choix important : miser sur les forces déjà présentes dans son effectif ou investir dès janvier pour préserver ses ambitions, notamment en Ligue des Champions.

Une chose est certaine : avec deux pistes déjà écartées et un profil de recrue clairement identifié, Luis Campos commence à dessiner les contours du mercato parisien. Et les prochaines semaines pourraient bien être décisives pour la suite de la saison du PSG.