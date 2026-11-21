Sorti juste avant la pause à Nice (2-3), Désiré Doué souffre d’une blessure sérieuse au genou droit. Luis Enrique a confirmé la gravité de la situation, même si le PSG doit encore attendre l’IRM programmée dimanche pour connaître le diagnostic précis.

L’inquiétude grandit autour de Doué

On vous en parlait dès samedi : la crainte d’une rupture du ligament croisé est apparue après la sortie sur blessure de Désiré Doué à Nice. Quelques heures plus tard, Luis Enrique a publiquement confirmé que le problème rencontré par son attaquant était sérieux.

Le joueur de 21 ans s’est blessé au genou droit en tentant de protéger son ballon. Son articulation a lâché sur l’action et l’international français a immédiatement alerté le staff médical parisien. Incapable de continuer, il a été remplacé à la 44e minute.

Luis Enrique annonce une blessure grave

Interrogé au micro de Ligue 1+ après la rencontre, Luis Enrique n’a pas cherché à minimiser la situation. « Il faut attendre les tests de demain, mais c’est une blessure grave », a reconnu l’entraîneur parisien, dont les propos sont également relayés par Foot Mercato.

Le technicien espagnol a échangé avec son joueur dans le vestiaire avant d’afficher sa confiance pour la suite. « C’est la vie d’un joueur professionnel, c’est comme ça. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort qu’avant. Il faut attendre les tests finaux. Mais il reviendra deux fois plus fort. »

Le PSG suspecte une rupture du ligament croisé pour Désiré Doué. Une IRM est prévue dimanche afin de connaître la gravité de sa blessure. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2124196926635581951

Une IRM décisive dimanche

Le PSG refuse toutefois de tirer des conclusions définitives avant les examens. L’IRM prévue dimanche doit déterminer la nature exacte de la blessure et permettre d’établir une première estimation de la durée d’indisponibilité. La rupture des ligaments croisés reste, à ce stade, une suspicion et non un diagnostic officiellement confirmé.

Cette blessure vient ternir une soirée durant laquelle Doué avait pourtant pesé sur le succès parisien. Après l’égalisation de Senny Mayulu sur penalty à la 31e minute, l’ancien Rennais avait donné l’avantage au PSG dès la minute suivante. Ferran Torres a ensuite inscrit le troisième but parisien à cinq minutes du terme.

Le secteur offensif parisien encore touché

Une longue absence constituerait un coup dur majeur pour Luis Enrique. Très utilisé dans l’animation offensive, Doué pourrait rejoindre l’infirmerie pour plusieurs mois si les craintes initiales se confirment. Le PSG doit déjà composer avec l’absence de Khvicha Kvaratskhelia, autre élément important de son attaque.

Paris retient désormais son souffle dans l’attente du verdict médical. La victoire arrachée à Nice est passée au second plan, tant les images de la blessure et les mots de Luis Enrique ont renforcé l’inquiétude autour de Désiré Doué.