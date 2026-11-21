Luis Enrique a convoqué 21 joueurs pour le déplacement du PSG à Nice, ce samedi à 17h15. Cinq cadres effectuent leur retour, tandis que Lucas Digne fait les frais d’une infirmerie désormais presque vide.

Cinq retours confirmés pour Nice

On vous en parlait vendredi : plusieurs bonnes nouvelles se dessinaient pour Luis Enrique avant Nice. Elles sont désormais confirmées par la composition du groupe parisien retenu pour cette 11e journée de Ligue 1.

Selon les informations de CulturePSG, Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé et Maghnes Akliouche, absents lors du dernier match avant la trêve internationale, sont de nouveau disponibles. Laissé au repos face à Troyes (1-0), Achraf Hakimi effectue lui aussi son retour.

Après avoir eu du mal à réunir 20 joueurs avant la coupure, Luis Enrique retrouve donc une marge de manœuvre appréciable. Khvicha Kvaratskhelia reste toutefois indisponible, alors que le calendrier parisien va rapidement s’intensifier.

Doué est bien présent malgré sa dent

Touché à une dent avec l’équipe de France pendant la trêve, Désiré Doué figure bien dans le groupe. Luis Enrique avait déjà rassuré sur son état vendredi en conférence de presse, précisant que l’attaquant avait participé à l’entraînement et se sentait bien.

Désiré Doué est prêt à jouer avec le PSG. Luis Enrique : « Tout le monde est prêt. Il a fait l’entraînement d’hier. Il se sent bien. » — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2123758703979426092

Le jeune milieu espagnol Dro Fernandez est également convoqué. Avec six milieux et six attaquants à sa disposition, l’entraîneur parisien pourra gérer les temps de jeu au retour d’une trêve internationale qui a sollicité une grande partie de son effectif.

Lucas Digne paie le retour des cadres

Cette abondance fait une victime : Lucas Digne n’a pas été retenu. Le défenseur français sort du groupe alors que Willian Pacho, pourtant revenu tardivement après avoir joué dans la nuit de mardi à mercredi en Équateur, accompagne bien ses partenaires sur la Côte d’Azur.

Les feuilles de match de Ligue 1 étant limitées à 20 noms, l’un des trois gardiens convoqués prendra place en tribunes. Arthur Bar est le seul jeune du centre de formation présent, tandis que David Boly, Younes Idder et Quentin Ndjantou quittent logiquement le groupe.

Le groupe parisien au complet

Luis Enrique a retenu Safonov, Chevalier et Bar dans les buts. Marquinhos, Pacho, Zabarnyi, Hernandez, Nuno Mendes et Hakimi composent la défense. Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Beraldo et Dro sont convoqués au milieu, avec Dembélé, Doué, Torres, Godts, Mayulu et Akliouche dans le secteur offensif.

Le technicien espagnol dispose ainsi d’un groupe nettement plus fourni pour défier Nice, avec un équilibre à trouver entre les retours de blessure, la fatigue des internationaux et les nombreux rendez-vous à venir.