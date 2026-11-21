Récemment réintégré au groupe parisien après sa blessure, Nuno Mendes devrait franchir une nouvelle étape face à Nice. Le latéral gauche portugais est annoncé titulaire dans le onze du PSG.

Nuno Mendes directement relancé face à Nice

On vous en parlait plus tôt ce samedi : le groupe retenu par Luis Enrique pour affronter Nice avait confirmé le retour de Nuno Mendes. La principale interrogation concernait désormais le rôle réservé au Portugais pour cette rencontre.

Le doute serait levé. Selon les informations de Foot Mercato, le latéral gauche doit retrouver une place de titulaire avec le PSG. Après sa blessure, le défenseur ne se contenterait donc pas d’une présence sur le banc et serait immédiatement relancé dans le onze de départ.

Une étape importante après sa blessure

Cette titularisation annoncée constitue une avancée notable dans son retour progressif à la compétition. Réapparaître dans le groupe représentait un premier signal positif, mais débuter face aux Aiglons marque une étape supplémentaire pour le Portugais.

Nuno Mendes est de retour. Après sa blessure, le latéral portugais retrouve une place de titulaire avec le PSG face à Nice. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2124163877021647222

Cette décision montre que le staff parisien estime son joueur suffisamment prêt pour reprendre sa place sur le côté gauche. En l’absence d’autres précisions sur sa condition physique, il faudra toutefois attendre le déroulement de la rencontre pour mesurer le temps de jeu que Luis Enrique entend lui accorder.

Luis Enrique récupère une solution forte

Le retour de Nuno Mendes offre surtout une option supplémentaire à l’entraîneur parisien. Le technicien espagnol retrouve un latéral gauche de métier pour composer sa défense, alors que le PSG doit gérer la reprise d’un joueur tout juste remis de sa blessure.

La gestion du Portugais sera donc l’un des points à surveiller contre Nice. Une titularisation ne signifie pas nécessairement qu’il disputera l’intégralité de la rencontre, mais elle confirme que son retour avance plus rapidement qu’une simple convocation pouvait le laisser penser.

Un retour qui tombe à point nommé

Pour Nuno Mendes, cette rencontre doit permettre de retrouver des repères dans le couloir gauche et de reprendre le rythme de la compétition. Pour Luis Enrique, elle offre l’occasion de réinstaller progressivement un élément important de son effectif sans brûler les étapes.

Après le premier signal envoyé avec sa présence dans le groupe, le verdict se précise donc nettement : sauf changement de dernière minute, Nuno Mendes débutera face à Nice. Son utilisation au fil du match donnera désormais une indication plus concrète sur l’état de sa reprise.