Face aux nombreuses absences dans le secteur offensif, le PSG réfléchit à recruter un joueur de couloir lors du mercato hivernal, mais compte rester fidèle à sa politique financière.

Le PSG pourrait se montrer actif cet hiver. Selon les informations du Parisien, Luis Campos étudie désormais la possibilité de renforcer l’effectif parisien lors du prochain mercato. Une réflexion qui intervient dans un contexte compliqué, marqué notamment par les blessures de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Le PSG recherche un offensif polyvalent

Pour renforcer son secteur offensif, Paris ne chercherait pas un nouvel avant-centre. La priorité serait plutôt de trouver un joueur de couloir capable d’apporter de la vitesse, de la percussion et davantage de solutions dans les petits espaces.

Le profil ciblé devra être capable d’éliminer ses adversaires, de provoquer en un contre un et de faire des différences dans les derniers mètres. Les noms d’Eli Junior Kroupi et de Paris Brunner ne seraient pas concernés par cette recherche, puisqu’ils ne figureraient pas dans la short-list parisienne. En revanche, dans cette liste se trouve des joueurs expérimentés ayant déjà remporté des titres, mais aussi des jeunes prometteurs.

Luis Campos ne veut pas surpayer

Malgré les besoins de l’effectif, la direction parisienne ne compte pas changer sa méthode. Luis Campos souhaite toujours recruter intelligemment, sans céder à la surenchère du mercato hivernal.

Le PSG reste donc ouvert à une opportunité intéressante, à condition que le joueur ciblé corresponde aux exigences sportives et financières du club.

Luis Enrique doit trouver des solutions en attendant

En attendant une éventuelle recrue, Luis Enrique et son staff devront trouver des solutions pour maintenir le niveau de performance de l’équipe. Une nouvelle aggravation de la situation à l’infirmerie compliquerait encore davantage la tâche de l’entraîneur espagnol.

Une possibilité pourrait notamment être étudiée sur le côté gauche : repositionner Nuno Mendes un cran plus haut, tout en laissant Lucas Hernandez occuper le couloir.

Le mercato hivernal pourrait donc apporter une nouvelle solution offensive au PSG. Reste à savoir si Luis Campos trouvera le profil idéal sans compromettre les principes de recrutement du club.