La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Devant les blessures qui affaiblissent son secteur offensif, le PSG serait ouvert à une relance du dossier Julian Alvarez (Atlético, 26 ans).

Le mercato pourrait réserver un nouveau rebondissement dans le dossier Julian Alvarez. Alors que le FC Barcelone suit attentivement la situation de l’avant-centre argentin, le PSG serait désormais susceptible de revenir dans la course.

Le FC Barcelone pourrait revoir le PSG s’inviter dans le dossier

Selon Radio Marca, les dirigeants parisiens auraient rouvert le dossier de l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Une réflexion qui intervient dans un contexte particulier pour Luis Enrique, dont le secteur offensif est affaibli par les longues absences de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia. Pour le PSG, l’idée serait donc d’étudier les possibilités de renforcer son attaque avec un joueur capable d’apporter immédiatement des garanties au plus haut niveau. Julian Alvarez présente évidemment un profil particulièrement intéressant.

Cette possible relance parisienne constitue un élément supplémentaire dans un dossier déjà très surveillé. Le FC Barcelone apprécie le profil de l’international argentin et pourrait chercher à profiter d’une éventuelle ouverture pour tenter de l’attirer en Catalogne. Mais les Blaugrana ne seraient pas seuls à suivre sa situation. Le PSG pourrait également devenir un concurrent sérieux si son intérêt se transforme en véritable offensive. Attention toutefois : selon Marca, aucune approche concrète n’aurait encore été effectuée par le club parisien. Il s’agirait pour le moment d’une piste réactivée en interne, et non de négociations avancées avec l’Atlético.

L’Atlético Madrid réclame une somme colossale

Le principal obstacle dans ce dossier reste évidemment la position de l’Atlético Madrid. Julian Alvarez est sous contrat avec les Colchoneros jusqu’en 2030 et représente un élément important du projet madrilène. Pour repousser les éventuels prétendants, le club espagnol s’appuie sur une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros. Un montant totalement dissuasif qui témoigne de la volonté des dirigeants de conserver leur attaquant. Dans ces conditions, le PSG comme le FC Barcelone devront trouver une solution si leur intérêt venait à se concrétiser. Une négociation avec l’Atlético s’annonce particulièrement compliquée.

À 26 ans, l’Argentin possède un profil qui pourrait séduire plusieurs grandes formations européennes. Sa polyvalence offensive, son activité et son expérience internationale en font une cible particulièrement convoitée. Le PSG doit cependant encore déterminer s’il souhaite réellement passer à l’action. De son côté, le FC Barcelone devra composer avec les exigences économiques de l’Atlético. Une chose est certaine : le dossier Julian Alvarez pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons du prochain mercato. Et Paris pourrait bien venir perturber les plans catalans.