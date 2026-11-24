En raison des absences qui frappent le PSG, Luis Enrique va devoir adapter sa composition contre l’AS Rome mercredi en Ligue des champions (21h) et pourrait titulariser Ousmane Dembélé.

Le PSG s’apprête à disputer un rendez-vous important en Ligue des champions face à l’AS Rome, mercredi à 21 heures. Pour cette cinquième journée de la phase de ligue, Luis Enrique devra composer avec plusieurs absences majeures. Mais l’entraîneur espagnol pourrait réserver une belle surprise avec la titularisation annoncée d’Ousmane Dembélé, qui se rapproche progressivement de son meilleur niveau.

Ousmane Dembélé pressenti titulaire face à la Roma

Le PSG va devoir revoir ses plans. Alors que Luis Enrique aime pouvoir compter sur son équipe type lors des grandes soirées européennes, les blessures viennent sérieusement perturber ses choix. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, tous deux victimes d’une rupture d’un ligament croisé du genou, sont notamment indisponibles pour le reste de la saison.

Deux absences particulièrement importantes pour le secteur offensif parisien. Mais malgré ce contexte difficile, le technicien espagnol pourrait récupérer un élément essentiel pour affronter les Italiens : Ousmane Dembélé. C’est l’une des principales informations concernant la composition parisienne.

Entré en jeu pour une trentaine de minutes contre Nice (3-2), samedi, Ousmane Dembélé pourrait retrouver une place de titulaire mercredi soir. L’international français n’a plus débuté une rencontre depuis les premières minutes de PSG-Barcelone (4-2), le 20 octobre, avant de se blesser à l’ischio-jambier gauche.

Mayulu et Akliouche également attendus dans le onze

Son retour dans le onze constituerait donc une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui a besoin de solutions offensives supplémentaires pour cette affiche européenne. Le Ballon d’Or pourrait ainsi retrouver un rôle central dans l’animation offensive parisienne, même si sa condition physique devra être surveillée après plusieurs semaines d’indisponibilité.

Pour accompagner Dembélé, deux autres joueurs tiendraient la corde : Senny Mayulu et Maghnes Akliouche. Le premier traverse une période particulièrement intéressante. Avec quatre buts et deux passes décisives lors des cinq dernières rencontres du PSG, Mayulu a marqué des points auprès de son entraîneur.

De son côté, Akliouche pourrait également profiter des nombreuses absences pour obtenir une nouvelle titularisation. Les deux joueurs avaient d’ailleurs été remplacés à la 61e minute contre Nice, ce qui pourrait leur permettre d’aborder cette rencontre européenne avec davantage de fraîcheur. Ferran Torres semble, lui, partir avec un léger retard. L’attaquant n’a été titularisé lors d’aucune des trois dernières rencontres parisiennes en Ligue des champions.

La composition probable du PSG contre l’AS Rome

Selon les dernières tendances, Luis Enrique pourrait aligner le onze suivant :

PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Nuno Mendes – Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz – Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé, Senny Mayulu.

Une composition qui témoignerait de la volonté de Luis Enrique de conserver une équipe compétitive malgré les blessures de plusieurs cadres. Le retour potentiel de Dembélé constitue évidemment le principal événement à surveiller. Reste maintenant à savoir si l’entraîneur parisien prendra le risque de le titulariser ou s’il préférera gérer progressivement son temps de jeu. Face à l’AS Rome, le PSG aura en tout cas besoin de toutes ses forces pour poursuivre son parcours européen.