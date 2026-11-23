Jérôme Rothen ne voit pas la nécessité pour le PSG de se renforcer cet hiver afin de conserver son titre en Ligue 1. S’il devait malgré tout conseiller un joueur aux dirigeants parisiens, l’ancien milieu de terrain miserait sur Nico Paz, malgré un frein financier important.

Rothen ne réclame aucune recrue au PSG

Le mercato hivernal du PSG ne devrait pas nécessairement être animé. Interrogé sur les besoins du club de la capitale, Jérôme Rothen estime que l’effectif parisien possède déjà les ressources suffisantes pour atteindre son objectif sur la scène nationale. À ses yeux, Paris n’a tout simplement « pas besoin » de recruter pour gagner la Ligue 1.

Cette position tranche avec l’agitation qui accompagne traditionnellement chaque période de transferts au PSG. La question des moyens disponibles cet hiver reste forcément surveillée, même si l’enveloppe parisienne pour le mercato ne garantit pas que la direction passera à l’action.

Nico Paz, la seule exception citée

Rothen a toutefois glissé un nom susceptible, selon lui, d’apporter une véritable plus-value : Nico Paz. Le consultant présente l’Argentin comme le seul joueur capable de renforcer immédiatement le PSG cet hiver, comme l’a relayé @_BeFootball sur X.

Pour Jérôme Rothen, un seul joueur pourrait renforcer le PSG cet hiver : Nico Paz. Le consultant estime néanmoins que Paris n’a pas besoin de recruter pour gagner la Ligue 1. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2124960257646514262

Il ne s’agit pas, à ce stade, d’une information faisant état de discussions ou d’une offensive parisienne. Rothen livre avant tout son choix personnel dans l’hypothèse où le PSG déciderait d’ajouter un élément à son groupe. Une nuance importante autour d’un dossier qui concerne régulièrement le Real Madrid, Nico Paz ayant déjà pris position au sujet de la suite de son avenir.

Un coût jugé très élevé

Le principal obstacle évoqué par l’ancien Parisien reste financier. Jérôme Rothen prévient que Nico Paz est « très cher », sans avancer de montant précis. Aucun prix ni aucune valeur marchande n’étant fourni, impossible de mesurer concrètement l’investissement que nécessiterait une éventuelle opération.

Ce bémol suffit néanmoins à tempérer l’idée d’un mouvement dès cet hiver. Si le PSG n’a pas besoin de recruter pour dominer la Ligue 1, engager une dépense majeure ne se justifierait qu’en présence d’une occasion sportive considérée comme exceptionnelle.

Une piste séduisante, mais encore théorique

Le nom de Nico Paz correspond donc davantage à une recommandation qu’à une piste établie. Le PSG n’est pas présenté comme étant en négociations et aucune offre parisienne n’est mentionnée. Le dossier demeure d’autant plus délicat que l’avenir du joueur a déjà alimenté les rumeurs autour d’un retour au Real Madrid.

Rothen fixe ainsi une ligne claire : Paris peut rester inactif cet hiver sans compromettre ses ambitions nationales. Nico Paz constituerait la seule entorse possible à ce raisonnement, à condition d’accepter un coût présenté comme particulièrement élevé.