Le PSG risque de devoir apprendre à vivre sans Désiré Doué pendant de très longs mois ! Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit face à Nice (3-2), l’international français ne devrait pas retrouver les terrains avant plusieurs mois. Et les précédents de Rodri, Dani Carvajal ou encore Lisandro Martínez ne poussent franchement pas à l’optimisme. Un retour à l’été 2027 apparaît désormais comme une hypothèse crédible, même si le club parisien n’a communiqué aucune date officielle.

Le verdict est tombé et il fait très mal au Paris Saint-Germain ! Sorti sur civière samedi lors de la victoire parisienne à Nice (3-2), Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Une terrible nouvelle pour Luis Enrique, qui perd l’un de ses éléments offensifs les plus talentueux à un moment crucial de la saison. Dans un communiqué publié dimanche, le PSG a confirmé que son joueur allait subir une intervention chirurgicale avant la fin du mois de novembre. En revanche, aucune durée d’indisponibilité n’a été annoncée.

Et c’est justement cette incertitude qui inquiète. Car si certains joueurs parviennent à retrouver la compétition environ six mois après une telle blessure, les exemples récents montrent que la récupération peut être nettement plus longue. Une situation qui pourrait contraindre le PSG à tirer un trait sur son numéro 14 pour la quasi-totalité de la saison 2026-2027.

Rodri, Carvajal, Martínez : des précédents qui inquiètent pour Doué !

Pour mesurer l’ampleur du défi qui attend Désiré Doué, il suffit d’observer les délais de récupération de plusieurs grandes stars européennes récemment confrontées à une rupture des ligaments croisés.

En septembre 2024, Rodri avait subi cette grave blessure avec Manchester City. Le Ballon d’Or avait finalement retrouvé la compétition en mai 2025, après environ huit mois d’absence. Un retour qui avait nécessité une longue rééducation avant de pouvoir retrouver les terrains.

Même constat pour Dani Carvajal. Gravement touché en octobre 2024 avec le Real Madrid, le défenseur espagnol avait dû patienter près de neuf mois avant de rejouer officiellement. Dans son cas, la rupture du ligament croisé s’accompagnait également d’autres lésions importantes au genou.

Enfin, Lisandro Martínez avait lui aussi vécu une longue traversée du désert à Manchester United. Victime d’une rupture du ligament croisé en février 2025, le défenseur argentin avait manqué environ neuf mois et demi de compétition avant de retrouver les pelouses.

Trois exemples qui illustrent la difficulté d’un retour rapide après une telle blessure. Et même si chaque récupération reste différente, ils donnent une idée du long chemin qui attend désormais le prodige parisien.

Un retour à l’été 2027 se dessine pour le PSG ?

Si Désiré Doué devait suivre une trajectoire comparable à celle de ces trois joueurs, son retour à la compétition pourrait intervenir entre juillet et septembre 2027. Une perspective forcément inquiétante pour le PSG, qui serait alors privé de son international français jusqu’à la fin de la saison actuelle.

Un scénario qui n’a toutefois rien d’officiel. Le club de la capitale n’a communiqué aucun calendrier de reprise, et les médecins devront notamment évaluer l’évolution du genou après l’intervention chirurgicale. Le processus de rééducation, la récupération musculaire et les tests fonctionnels seront déterminants avant d’envisager un retour à la compétition.

Pour Luis Enrique, la situation est d’autant plus préoccupante que Khvicha Kvaratskhelia souffre lui aussi d’une rupture du ligament croisé. Deux absences majeures qui fragilisent considérablement le secteur offensif parisien et pourraient pousser Luis Campos à revoir ses plans lors du mercato hivernal.

En attendant, le mot d’ordre sera évidemment la prudence. À seulement 21 ans, Désiré Doué possède encore de nombreuses années devant lui, et personne au PSG ne voudra prendre le risque de précipiter son retour.

Une chose est certaine : avec les précédents de Rodri, Carvajal et Martínez, revoir Désiré Doué avant l’été prochain constituerait un scénario particulièrement optimiste. Pour le PSG, l’hypothèse d’une saison quasiment terminée pour son jeune phénomène doit désormais être sérieusement envisagée.