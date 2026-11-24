Romain Molina a annoncé des grands changements pour plusieurs clubs français en vue du prochain mercato hivernal.

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes mais les premières réflexions sont déjà lancées en coulisses. Entre les clubs qui souhaitent vendre pour rééquilibrer leurs finances et ceux qui doivent absolument renforcer leur effectif, plusieurs dossiers commencent à prendre forme. Une situation qui pourrait déboucher sur un mois de janvier particulièrement animé.

C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Romain Molina sur X. Le journaliste indépendant a partagé plusieurs informations sur les tendances du prochain marché des transferts, en soulignant que de nombreuses formations travaillent déjà sur leurs futures opérations.

L’OM, le PSG, Lens, l’OL : plusieurs dossiers à surveiller

« Plusieurs clubs travaillent déjà des pistes pour le mercato hivernal qui risque d’être (très) agité. Entre le besoin de vendre de certaines équipes et la nécessité de se renforcer pour d’autres (à cause de blessures, mauvais résultats ou nouveaux propriétaires comme le Paris FC qui se veut ambitieux après un très bon début de saison), ça va bouger… », a-t-il écrit sur X. Cette déclaration laisse entrevoir des mouvements dans plusieurs clubs français. À l’OM, au PSG, à Lens ou encore à Lyon, les besoins sportifs et les ambitions de la seconde partie de saison pourraient peser dans les décisions des dirigeants.

Pour certaines équipes, l’objectif sera de corriger les insuffisances observées durant la première partie de l’exercice. Pour d’autres, il faudra profiter du marché hivernal pour apporter de nouvelles solutions à un effectif confronté aux blessures ou à des résultats décevants. L’ASSE, le FC Nantes et le Stade Rennais font également partie des clubs dont la situation sportive pourrait alimenter les discussions lors de cette période de transferts. Reste à savoir si ces formations privilégieront des recrutements ciblés, des départs ou plusieurs ajustements simultanés.

Le Paris FC, un nouvel acteur ambitieux sur le marché

Dans son message, Romain Molina a également mis en avant le cas du Paris FC. Le club parisien, porté par de nouvelles ambitions depuis son changement de propriétaire, entend poursuivre son développement et pourrait profiter du mercato hivernal pour franchir une nouvelle étape. Son projet sportif et ses ambitions pourraient ainsi lui permettre de devenir un acteur à surveiller sur le marché des transferts. Le Paris FC devra néanmoins trouver le bon équilibre entre investissements, recrutement et construction d’un collectif capable de répondre à ses objectifs.

Si aucun transfert précis n’a été confirmé dans cette déclaration, le message de Romain Molina donne déjà une indication sur les tendances du prochain mercato. Les clubs français pourraient être amenés à prendre des décisions importantes, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Les prochaines semaines permettront d’en savoir davantage sur les intentions des différentes directions sportives. Une chose est certaine : entre les besoins financiers, les impératifs sportifs et les nouvelles ambitions de certains propriétaires, le marché hivernal pourrait occuper une place importante dans la suite de la saison.