Après le déplacement avorté à Reims, les associations de supporters de l’ASSE ont grondé via un communiqué.

La colère est immense chez les supporters stéphanois. Au lendemain du déplacement avorté à Reims (mais victorieux pour les joueurs), les associations de l’ASSE ont publié un long communiqué pour dénoncer ce qu’elles considèrent comme un véritable déni de leurs droits. Intitulé « Chronique d’un fiasco », le texte revient en détail sur les événements qui ont conduit plusieurs centaines de supporters à être stoppés à quelques kilomètres du stade Auguste-Delaune.

Dès les premières lignes, le ton est donné. Les associations évoquent un « fiasco liberticide honteux », qu’elles jugent « représentatif du mépris que nous voue l’État ».

« Nous sommes juridiquement autorisés à nous rendre à Reims »

Les supporters rappellent d’abord que les modalités de leur déplacement avaient été discutées et validées lors d’une réunion organisée le 4 novembre avec les différentes parties prenantes. Un dispositif prévoyait notamment le transport de 1 000 personnes en bus, avec un point de rendez-vous et un encadrement définis.

Mais la situation s’est brusquement compliquée avec l’intervention du ministère de l’Intérieur et la publication d’un arrêté interdisant le déplacement des supporters stéphanois.

Les associations ont alors multiplié les recours en justice pour défendre leur droit d’assister à la rencontre. Dans leur communiqué, elles racontent avoir obtenu plusieurs décisions qu’elles estimaient favorables à leur déplacement.

Elles dénoncent notamment une situation qu’elles qualifient d’incompréhensible : « Nous sommes donc autorisés à assister au match, mais nous ne pouvons pas emprunter la route pour accéder au stade. »

Des supporters stoppés malgré les décisions de justice

Le passage le plus marquant du communiqué concerne l’interception des convois à quelques kilomètres de Reims. Selon les associations, les supporters ont présenté les décisions de justice aux forces de l’ordre, sans parvenir à poursuivre leur trajet.

« Face au refus catégorique des autorités de nous laisser poursuivre notre route, il nous a été enjoint de rebrousser chemin, escortés jusque dans la Loire », dénoncent-elles.

Les groupes stéphanois regrettent ainsi de ne pas avoir pu assister à la rencontre, alors que des supporters de l’ASSE étaient présents dans les tribunes rémoises. Ils évoquent également le déploiement de moyens policiers qu’ils jugent disproportionnés pour empêcher des citoyens d’accéder à un événement sportif.

« Notre lutte va se poursuivre autant qu’il le faudra »

Au-delà du match manqué, les associations veulent désormais inscrire cette affaire dans la durée. Elles accusent le ministère de l’Intérieur d’avoir ignoré les décisions de justice et d’avoir porté atteinte aux libertés fondamentales.

Dans leur texte, elles dénoncent « l’ignoble mépris d’un ministère qui se prend les pieds dans le tapis de sa frénésie répressive ».

Leur conclusion ne laisse aucune place au doute sur leurs intentions : « Devant la justice, notre lutte va se poursuivre autant qu’il le faudra pour faire respecter nos droits fondamentaux et obtenir que l’État assume sa responsabilité dans ce fiasco. »

Les associations terminent leur communiqué par une promesse : continuer à faire entendre leur voix dans les tribunes et devant les tribunaux. Le déplacement à Reims n’aura donc pas seulement laissé un goût amer aux supporters stéphanois : il ouvre désormais un nouveau bras de fer entre les groupes de l’ASSE et les autorités.

Le communiqué complet

« Déplacement des supporters stéphanois à Reims : Chronique d’un fiasco

Hier soir, l’ASSE se déplaçait à Reims pour un match de Ligue 2. Ce match de haut de tableau, historique du football français, devait se dérouler devant un stade plein, avec les supporters stéphanois. C’était sans compter sur l’intervention du ministère de l’Intérieur, débouchant sur un fiasco liberticide honteux, mais surtout représentatif du mépris que nous voue l’État.

Lors de la réunion du 4 novembre, toutes les parties prenantes (clubs, préfectures, DNLH) étaient d’accord sur l’organisation d’un déplacement de 1 000 supporters, avec obligation de venir en bus et point de rendez-vous. L’ensemble des groupes était prêt à respecter ces conditions et s’organisait en conséquence. Et pour cause : la préfecture avait d’ores et déjà transmis, par anticipation, son arrêté d’encadrement.

Alors que tout était prévu, le lundi 16 novembre, une première rumeur d’interdiction de déplacement parvient aux oreilles de notre club. Elle repose sur la mobilisation des forces de l’ordre pour les manifestations hebdomadaires. À ce stade, ni le ministère de l’Intérieur ni la préfecture de la Marne n’ont publié quoi que ce soit.

Ce n’est que le jeudi 19 novembre que le ministère de l’Intérieur publie un arrêté interdisant le déplacement de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’AS Saint-Étienne entre le département de la Loire et celui de la Marne, sur l’ensemble de la journée du samedi. La préfecture de la Marne, quant à elle, publie l’arrêté initialement prévu, c’est-à-dire un arrêté d’encadrement.

L’incompréhension est totale dans nos rangs : nous sommes donc autorisés à assister au match, mais nous ne pouvons pas emprunter la route pour accéder au stade. Dès lors, nos quatre associations et l’Association nationale des supporters décident de saisir le juge des référés du Conseil d’État. Notre demande était simple : à titre principal, suspendre l’arrêté ministériel et, à titre subsidiaire, suspendre l’arrêté du préfet de la Marne si celui-ci devait s’interpréter comme une interdiction. Juridiquement, nous faisons face à une situation inédite.

Le vendredi 20 novembre à 15 heures, lors de l’audience devant le juge des référés du Conseil d’État, le ministre de l’Intérieur confirme devant témoins :

Qu’un secteur visiteurs sécurisé de 1 000 places était dédié aux supporters stéphanois ;

Que l’accès au stade Auguste-Delaune était autorisé, à condition que les supporters n’affichent pas leurs couleurs jusqu’à l’entrée de l’enceinte.

Cette situation ubuesque a conduit le juge des référés à inscrire noir sur blanc « que les décisions litigieuses, dont la combinaison, si elle interdit le déplacement individuel ou collectif entre les communes du département de la Loire et la commune de Reims, ainsi que la circulation et le stationnement sur la voie publique sur le territoire de Reims de personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’ASSE, n’interdit pas à ces personnes, comme l’a indiqué le ministre lors de l’audience, d’accéder au stade et de s’y présenter, alors, comme supporter ».

En clair, le Conseil d’État rejette notre recours puisque… nous sommes juridiquement autorisés à nous rendre à Reims.

Dans la soirée, le préfet de la Marne annonce sur ses réseaux sociaux que le déplacement est strictement interdit, en contradiction avec la décision du Conseil d’État. Il précise en outre que les « forces de l’ordre seront fortement mobilisées » pour faire appliquer cette interdiction — ces mêmes forces de l’ordre qui n’étaient pas disponibles pour assurer la sécurité du déplacement. Cette publication a par ailleurs été supprimée depuis.

Dans la nuit, nous décidons de déposer deux nouvelles requêtes en référé contre l’annonce du préfet de la Marne : l’une devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, l’autre, de nouveau, devant le Conseil d’État. Ces deux juridictions ont réaffirmé, dans leurs décisions respectives, que le déplacement était autorisé, en précisant : « n’interdit pas les déplacements en autocars du moment que les personnes ne se prévalent pas de leur qualité de supporter de l’ASSE ».

Nous avons donc pris la route de Reims selon les modalités prévues initialement et, surtout, avec trois décisions de justice en poche, qui indiquaient que nous pouvions user de notre liberté d’aller et venir afin de soutenir notre équipe. Nous avons d’ailleurs reçu l’information que nous serions finalement pris en charge au point de rendez-vous et à l’heure fixés lors de la réunion du 4 novembre.

Et pourtant, à quelques kilomètres de la destination finale, l’ensemble de nos groupes a été stoppé par des forces de l’ordre en nombre important. Dans le calme, nous avons présenté les différentes décisions de justice. Face au refus catégorique des autorités de nous laisser poursuivre notre route, il nous a été enjoint de rebrousser chemin, escortés jusque dans la Loire. Sur le terrain, le match est terminé et nous n’avons pas pu y assister. Les images de centaines de Stéphanois fêtant la victoire de l’équipe dans les tribunes rémoises démontrent d’autant plus l’inefficacité des mesures.

Ce revirement de situation en quelques heures a été impulsé en haut lieu. Le ministère de l’Intérieur, au mépris de l’autorité de la chose jugée et des principes démocratiques qui guident notre République, a ordonné au préfet de la Marne d’intercepter nos convois, avec force si nécessaire.

Ce que nous avons vécu ces dernières semaines est intolérable et montre l’ignoble mépris d’un ministère qui se prend les pieds dans le tapis de sa frénésie répressive. Son ministre et ses représentants ont bafoué l’État de droit, aussi bien devant le juge du Conseil d’État qu’en déployant des moyens policiers disproportionnés pour empêcher de simples citoyens d’assister à un match de football, auquel ils étaient autorisés.

Devant la justice, notre lutte va se poursuivre autant qu’il le faudra pour faire respecter nos droits fondamentaux et obtenir que l’État assume sa responsabilité dans ce fiasco. Enfin, c’est dans nos tribunes que nous continuerons à nous faire entendre et à porter la voix de ceux qui ne se plieront jamais à leur délire répressif ».