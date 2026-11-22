L’ASSE a réalisé une excellente opération en s’imposant samedi soir sur la pelouse du Stade de Reims (1-0), grâce à un but de Zuriko Davitashvili. Solides, appliqués et inspirés collectivement, les Verts ont livré l’une de leurs prestations les plus abouties de la saison. De quoi ravir Ian Cathro et conforter leur position dans la course à la montée.

C’est une victoire qui compte ! Les Verts ont parfaitement négocié leur déplacement à Reims, où aucune équipe ne s’était encore imposée cette saison. Et ils y ont mis la manière ! Après deux succès peu convaincants contre Laval (2-0) et Rumilly-Vallières (2-1), les hommes de Ian Cathro ont affiché un visage autrement séduisant face à un concurrent direct pour la montée.

Certes, tout n’a pas été parfait. Les Stéphanois ont connu quelques hésitations durant les dix premières minutes, laissant entrevoir certaines fébrilités défensives. Mais ils ont rapidement pris la mesure de leur adversaire, imposant un bloc haut et une belle maîtrise collective.

Des cadres au rendez-vous

Cette victoire porte la marque d’un collectif retrouvé, mais aussi de plusieurs individualités particulièrement inspirées. Dans les buts, Mamour Ndiaye a encore rassuré, notamment en remportant un face-à-face décisif à la 55e minute. Le jeune gardien affiche désormais quatre clean sheets en cinq titularisations !

Devant lui, Julien Le Cardinal et Maxime Bernauer ont donné l’exemple par leur engagement, tandis qu’Áron Csongvai a rayonné dans l’entrejeu. Le Hongrois, auteur d’un sauvetage dès les premières minutes, a été précieux à la récupération comme dans l’orientation du jeu.

Offensivement, Augustine Boakye a encore fait étalage de sa supériorité technique. C’est lui qui a offert le but de la victoire à Zuriko Davitashvili, au terme d’une superbe action collective à laquelle Cardona, Breum et Csongvai ont participé. Entré à la place d’un Ballo décevant, le Géorgien a frappé dès son premier ballon !

Cathro savoure les progrès

« C’était un vrai bon match entre deux bonnes équipes. C’est une victoire très importante », a apprécié Ian Cathro, particulièrement satisfait de la maturité affichée par ses joueurs.

« On a été intelligents. L’équipe a appris au fil du match, a été équilibrée. Il y a des signes qui me font dire que cette équipe progresse sur beaucoup de situations. On ne voulait pas répéter ce qu’il s’est passé à Metz, ni à Guingamp et on a fait ce qu’il fallait pour. »

Contrairement à certaines rencontres précédentes, les Verts n’ont d’ailleurs jamais réellement tremblé pour préserver leur avantage durant la dernière demi-heure.

Une avance qui commence à compter

Avec cette dixième victoire en treize journées, l’ASSE frappe un grand coup. Elle possède désormais dix points d’avance sur Reims, sept sur Montpellier, troisième, et trois sur Nancy, son prochain adversaire dans quinze jours à Geoffroy-Guichard. Un rendez-vous au sommet qui devrait se disputer à guichets fermés.

Cette belle soirée aurait toutefois mérité un autre traitement pour les supporters stéphanois. Près d’un millier d’entre eux, venus encourager leur équipe, ont été contraints de faire demi-tour aux abords du stade Auguste-Delaune sur décision préfectorale. Une situation scandaleuse qui a privé les Verts d’un soutien précieux.

Ian Cathro ne les a pas oubliés : « Chacun présent ici ce soir à Reims veut dédier la victoire à nos supporters. On espère qu’ils rentreront un peu plus heureux après ce résultat et en sécurité. »

Une victoire pour eux, donc. Et une excellente opération pour des Verts qui avancent avec de plus en plus de certitudes.