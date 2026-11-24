Les dirigeants du Stade Rennais ont déjà commencé à faire le ménage dans l’organigramme du club breton.

Le Stade Rennais ne connaît pas seulement des turbulences sur le terrain. Les changements semblent également concerner les coulisses de l’organisation bretonne.

Lesage convoqué dans le cadre d’une procédure de licenciement

Après les interrogations autour de la direction sportive et de l’encadrement de l’équipe première, une nouvelle décision vient alimenter les discussions. Selon Ouest-France, Nicolas Lesage, responsable du team management, s’est vu notifier sa mise à pied à la fin de la semaine dernière. Un départ qui pourrait surprendre en interne, puisque le dirigeant était réputé proche des joueurs et occupait un rôle important dans le fonctionnement quotidien de l’équipe professionnelle.

Chargé notamment de la logistique de l’équipe première, Nicolas Lesage faisait partie des personnes qui accompagnaient quotidiennement les joueurs et le staff rennais. Son rôle de team manager était notamment lié à l’organisation de la vie du groupe professionnel et à la gestion de nombreux aspects pratiques autour des déplacements et du fonctionnement de l’effectif.

D’après Ouest-France, sa mise à pied lui a été signifiée en fin de semaine dernière. Il doit désormais être convoqué dans les prochains jours à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure de licenciement. Attention toutefois : une mise à pied et une convocation à un entretien préalable ne signifient pas qu’un licenciement définitif a déjà été prononcé.

Le Stade Rennais démarre sa réorganisation interne

Cette décision intervient dans un contexte particulièrement mouvementé pour le club breton. Les résultats sportifs et les nombreuses critiques autour du fonctionnement du Stade Rennais ont accentué la pression sur les dirigeants.

La direction semble désormais vouloir revoir certains éléments de son organisation interne. Le dossier Nicolas Lesage constitue un nouvel épisode de cette période de changements. Reste à savoir si cette décision sera suivie d’autres mouvements dans l’organigramme rennais. Les prochaines semaines pourraient apporter des réponses sur les intentions des dirigeants.

Dans ce contexte, le nom de Steve Mandanda peut également revenir dans les discussions autour de l’avenir du Stade Rennais. Mais attention à ne pas mélanger les dossiers : la mise à pied de Nicolas Lesage ne constitue pas, en elle-même, un feu vert pour un éventuel retour de l’ancien gardien. Pour l’heure, l’information principale reste la procédure engagée contre le responsable du team management. Un nouvel épisode qui confirme que les turbulences rennaises ne se limitent pas aux résultats de l’équipe première.