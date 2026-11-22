Eliezer Mayenda ne figure pas sur la feuille de match face au FC Lorient ce dimanche, après avoir ressenti une petite gêne au mollet.

Coup dur pour le Stade Rennais ? Alors que les Rouge et Noir se déplacent sur la pelouse du FC Lorient pour la 11e journée de Ligue 1, Eliezer Mayenda est finalement absent de la rencontre. Selon les informations rapportées par L’Équipe, l’attaquant espagnol aurait ressenti une légère gêne au niveau du mollet.

Le Stade Rennais préfère ne prendre aucun risque

Cette absence constitue un petit coup dur pour Franck Haise, qui doit se passer d’une solution offensive supplémentaire pour ce derby breton. Le staff rennais aurait ainsi privilégié la prudence afin d’éviter une éventuelle aggravation du problème musculaire.

Recruté à l’été 2026, Eliezer Mayenda poursuit son adaptation au sein de l’effectif breton, sans faire l’unanimité pour l’instant. Son état physique sera désormais à surveiller dans les prochains jours, en attendant d’en savoir davantage sur la nature exacte de cette gêne.

Reste à espérer pour le Stade Rennais que ce pépin ne soit que passager et que l’attaquant puisse rapidement retrouver les terrains.