Stade Rennais : les 22 M€ investis virent déjà au casse-tête

Eliezer Mayenda n’a pas profité de sa titularisation contre le LOSC (1-2) pour lancer enfin son aventure rennaise. Les chiffres de sa prestation confirment les difficultés offensives observées depuis son arrivée, alors que Franck Haise attend désormais un déclic rapide.

Mayenda n’a jamais pesé face au LOSC

On vous en parlait après la défaite contre Lille : l’aveu de Franck Haise avait déjà relancé la question du mercato d’hiver. La prestation d’Eliezer Mayenda apporte aujourd’hui un nouvel éclairage, particulièrement préoccupant, sur les limites offensives du Stade Rennais.

Titularisé avec Boulaye Dia en l’absence d’Estéban Lepaul, l’attaquant de 21 ans a été remplacé dès la 63e minute par Mousa Al-Tamari. Il n’a touché que 15 ballons, pour une seule frappe, contrée, et trois passes réussies sur cinq tentées. Avec seulement 0,1 but attendu et 5,5 kilomètres parcourus, l’ancien joueur de Sunderland n’a jamais représenté une véritable menace pour la défense lilloise.

Des qualités qui ne se traduisent pas dans les derniers mètres

Le bilan depuis le début de la saison ne permet pas davantage de rassurer. Avant la réception du LOSC, Mayenda comptait sept apparitions en Ligue 1, avec 29 minutes disputées en moyenne, sans le moindre but ni passe décisive. Son profil reste pourtant intéressant dans certains domaines, notamment les duels offensifs gagnés, les dribbles réussis et les courses progressives.

Ces qualités ne se traduisent toujours pas par de l’efficacité. Comme le détaille l’analyse chiffrée consacrée à Mayenda, ses contributions dans la création d’occasions et les derniers mètres demeurent très limitées. Un décalage difficile à ignorer pour un joueur recruté 22 M€ l’été dernier.

Après les propos d’Olivier Létang sur la masse salariale rennaise, le Stade Rennais lui a répondu : « On ne s’attend plus depuis longtemps au moindre élan de modestie de la part de l’ex-dirigeant. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2120151992752652336

Haise réclame désormais un déclic

Franck Haise continue de défendre le potentiel de sa recrue, tout en lui demandant davantage en compétition. « Il faut montrer et saisir sa chance en match, quand on rentre ou quand on commence, c’est le haut niveau », a rappelé l’entraîneur rennais après le revers face au LOSC.

Le technicien constate surtout un écart entre le joueur aperçu à l’entraînement et celui qui évolue en Ligue 1. « Avec ses qualités, ce qu’il montre à l’entraînement, il faut aller chercher ce déclic, pour qu’il arrive à retranscrire ça en match. Si je ne le voyais pas bon à l’entraînement, ce serait autre chose. »

Le retour de Lepaul va réduire ses opportunités

Mayenda conserve donc du crédit, mais le temps commence à presser. Le retour annoncé d’Estéban Lepaul après la trêve internationale devrait réduire ses possibilités de débuter les rencontres. À Rennes, l’investissement de 22 M€ n’est pas encore condamné, mais il attend désormais une première réponse concrète sur le terrain.