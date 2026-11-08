LOSC, Stade Rennais : la bête noire renverse encore la forteresse du Roazhon Park

Le LOSC s’est imposé sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche (1-2), lors de la 10e journée de Ligue 1. Longtemps bousculés, les Dogues ont fait la différence grâce à un défenseur passé de l’ombre à la lumière.

Diaoune récompense l’efficacité lilloise

Invaincu au Roazhon Park depuis le mois de mars, le Stade Rennais retrouvait précisément la dernière équipe à l’avoir fait tomber dans son enceinte. Déjà vainqueur en Bretagne le 15 mars dernier sur le même score, le LOSC a une nouvelle fois confirmé son statut de bête noire.

La rencontre démarre pourtant sur un rythme particulièrement prudent. Après leurs matches nuls et vierges respectifs sur la scène européenne, Rennais et Lillois multiplient les imprécisions durant les vingt premières minutes. Lille se montre néanmoins clinique sur sa première tentative cadrée.

À la suite d’une récupération haute de Ngal’ayel Mukau et d’une combinaison mal négociée avec Ethan Mbappé et Hakon Haraldsson, Soriba Diaoune récupère le ballon à l’entrée de la surface. Le jeune ailier arme une frappe spontanée qui trompe Brice Samba à la 24e minute.

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Ngoy se rachète après l’égalisation de Dia

La réponse rennaise ne tarde pas. Sur une tête d’Abdelhamid Aït Boudlal transformée en passe décisive, Boulaye Dia surgit dans la surface et égalise à bout portant (31e). Berke Özer ne peut rien, tandis que Nathan Ngoy couvre la position de l’attaquant sénégalais.

Aligné dans un rôle inhabituel de latéral droit, le défenseur belge connaît alors une première période délicate. Son match bascule toutefois à la 68e minute. Après une récupération aux abords de la surface, il élimine deux adversaires avant de placer une frappe dans le petit filet de Samba.

Comme le relate Le Petit Lillois, Ngoy délivre ainsi les Dogues au moment où Rennes traverse un temps fort. Une manière idéale d’effacer son implication sur l’égalisation bretonne.

Le LOSC conserve sa deuxième place

Le Stade Rennais pousse jusqu’au coup de sifflet final, mais Lille résiste. Renforcé par le passage à une défense à cinq, le bloc nordiste contient les dernières situations bretonnes et protège son court avantage.

Cette troisième victoire consécutive au Roazhon Park permet au LOSC de conserver sa deuxième place au classement. Rennes voit pour sa part s’arrêter une série d’invincibilité à domicile qui durait depuis près de huit mois. Une série que les Dogues avaient eux-mêmes lancée, avant de venir la refermer.