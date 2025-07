LOSC Mercato : c’est officiel pour Nathan Ngoy !

Le défenseur belge Nathan Ngoy vient de s’engager avec le LOSC pour une durée de quatre ans. Il arrive en provenance du Standard de Liège.

🟦 Officiel

Le LOSC vient d’annoncer à l’instant la signature pour les quatre prochaines années de Nathan Ngoy. Cet international Espoirs belge, âge de 22 ans, arrive en provenance du Standard de Liège. Il hérite du numéro 3 chez les Dogues. Sur le site officiel, en plus de la présentation du joueur, on peut lire cette première déclaration :

« Tout est réuni ici pour progresser »

« Je suis très heureux et fier de rejoindre le LOSC, c’est un grand club ambitieux. Tout est réuni ici pour progresser, et dès le départ, j’ai su que c’était là que je voulais être. J’ai eu de très bons échanges avec le président, son discours était clair avec moi. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de découvrir le groupe, dont on m’a dit le plus grand bien. Je suis aussi ravi de retrouver Arnaud Bodart, avec qui j’ai déjà joué, ainsi que “Ngala” Mukau. Je suis impatient de jouer au stade devant les supporters. Allez le LOSC ! »