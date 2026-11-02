LOSC : Ancelotti annonce un nouveau coup dur et écarte un joueur avant Bodø/Glimt et Rennes

Le coach du LOSC, Davide Ancelotti, a tenu ce lundi soir son point presse avant le match de Ligue des Champions contre Bodø/Glimt.

35e et avant-dernier du classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le LOSC traverse un début de campagne européenne particulièrement compliqué, avec trois défaites en autant de rencontres. En déplacement ce mardi (21h) en Norvège, sur la pelouse de Bodø/Glimt, les Dogues tenteront de décrocher leurs premiers points dans la compétition pour se relancer dans la course à la qualification. À la veille de ce rendez-vous important, l’entraîneur lillois, Davide Ancelotti, a fait le point sur son effectif ce lundi soir en conférence de presse, annonçant notamment une nouvelle absence.

Bentaleb forfait contre Bodø/Glimt et incertain pour Rennes !

Le technicien lillois a annoncé le forfait de Nabil Bentaleb, malade et resté dans le Nord par précaution. Le milieu de terrain est également incertain pour le déplacement de ce dimanche (15h) sur la pelouse du Stade Rennais, à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. « Nabil Bentaleb est souffrant. Par précaution, il n’a pas fait le voyage avec le groupe, il n’est pas disponible pour ce match. On espère le récupérer pour le match à Rennes dimanche prochain », a expliqué Davide Ancelotti. Une absence supplémentaire dont le LOSC se serait bien passé avant deux déplacements importants en l’espace de quelques jours.

Önal écarté par Ancelotti contre Bodø/Glimt !

Et Nabil Bentaleb ne sera pas le seul joueur à manquer ce déplacement européen. Selon les informations de La Voix du Nord, Tiago Santos, Hamza Igamane et Ayase Ueda, tous trois blessés, n’ont pas non plus pris la direction de la Norvège. De son côté, Basar Önal, en difficulté depuis son arrivée à Lille l’été dernier, a été écarté du groupe par choix de Davide Ancelotti. Au total, cinq joueurs manqueront donc à l’appel pour cette rencontre face à Bodø/Glimt, où les Dogues devront impérativement réagir après leurs trois premières défaites européennes.