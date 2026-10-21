Sortis sur blessure contre le FC Barcelone lors de la spectaculaire victoire du PSG, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos inquiètent Luis Enrique.

Le PSG a encore frappé fort en Ligue des Champions. Malgré deux égalisations du FC Barcelone et un match longtemps disputé, les Parisiens ont fini par faire la différence grâce à leur efficacité offensive (4-2).

Luis Enrique ne cache pas son inquiétude au PSG

Mais cette nouvelle victoire de prestige a un prix particulièrement élevé : trois joueurs importants ont dû quitter la pelouse avant le coup de sifflet final. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur espagnol a immédiatement pointé le principal point noir de la soirée. Si le résultat permet au PSG de poursuivre son parcours parfait en Ligue des champions, la situation médicale de trois cadres préoccupe forcément le staff.

« C’est la pire des choses de perdre trois joueurs. Il faut attendre demain. Mais trois blessés, c’est la pire nouvelle, c’est comme ça le foot de haut niveau », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. Le technicien parisien refuse toutefois de se prononcer sur la gravité des blessures avant d’avoir les résultats des examens. Une prudence indispensable, alors que les prochaines échéances européennes et nationales approchent.

La première mauvaise nouvelle est arrivée dès la première période avec la sortie d’Ousmane Dembélé. L’attaquant du PSG a ressenti une douleur à l’arrière de la cuisse gauche et a rapidement demandé à être remplacé. Selon les premières informations rapportées après le match, une atteinte aux ischio-jambiers est redoutée, mais la gravité exacte reste à confirmer. Cette sortie précoce représente un coup dur potentiel pour Luis Enrique, tant Dembélé apporte de percussion et d’imprévisibilité dans le secteur offensif parisien.

La victoire du PSG pourrait coûter cher

Le scénario s’est encore assombri en seconde période. Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos ont eux aussi été contraints de quitter le terrain. Le défenseur brésilien a ressenti une gêne, tandis que l’ailier géorgien est sorti après un choc et une mauvaise réception, suscitant des inquiétudes autour de son genou. Pour le moment, aucune durée d’indisponibilité ne peut être annoncée avec certitude. Les examens prévus ce mercredi doivent permettre d’en savoir davantage sur les trois dossiers.

Le PSG peut savourer son succès contre le Barça, mais la gestion de l’effectif risque de devenir un sujet majeur dans les prochaines heures. Perdre simultanément trois joueurs de ce calibre serait un véritable casse-tête pour Luis Enrique, qui doit préserver l’équilibre de son équipe tout en maintenant un rythme élevé sur plusieurs compétitions.

La profondeur du groupe parisien a encore permis de terminer la rencontre avec autorité. Mais les solutions de remplacement ne font pas disparaître l’importance de Dembélé, Kvaratskhelia et Marquinhos dans le projet de jeu. Pour Luis Enrique et tout le PSG, le verdict médical est désormais attendu avec impatience.