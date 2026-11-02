OL : une première décision est tombée pour l’après-Fonseca !

Après le départ annoncé de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, l’OL aurait bien choisi Jorge Maciel pour assurer l’intérim lors des deux prochains matchs.

Le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique Lyonnais pour le Sporting Portugal se précise, et les dirigeants lyonnais auraient déjà trouvé une solution pour assurer la transition sur le banc des Gones. Alors que l’entraîneur portugais aurait annoncé ce lundi matin à ses joueurs son intention de rejoindre Lisbonne, son adjoint Jorge Maciel devrait prendre les commandes de l’équipe première. Une piste déjà évoquée ces dernières heures et qui se confirme désormais, puisque le technicien de 41 ans serait chargé de diriger les deux prochaines rencontres de l’OL, en attendant la nomination d’un successeur à Paulo Fonseca.

Jorge Maciel confirmé sur le banc de l’OL pour les deux prochains matchs !

Jorge Maciel devrait ainsi être sur le banc lyonnais ce jeudi (18h45) face à la Real Sociedad, à l’occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, puis dimanche (17h15) contre le Stade Brestois, en Ligue 1. Déjà aux commandes de l’entraînement de ce lundi, l’adjoint portugais aurait donc été choisi pour assurer l’intérim lors de ces deux rendez-vous importants. Une décision qui permettrait à la direction de l’OL, présidée par Michele Kang, de disposer de quelques jours supplémentaires pour avancer dans sa recherche d’un nouvel entraîneur, sans précipiter sa nomination en pleine semaine européenne.

Par ailleurs, le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal pourrait également rapporter une somme non négligeable à l’OL. Le club rhodanien devrait en effet récupérer environ 5 millions d’euros d’indemnités dans le cadre de cette opération. Un montant qui constituerait une compensation financière intéressante pour les dirigeants lyonnais, même si ces derniers devront désormais gérer un changement d’entraîneur en pleine saison. Avec Jorge Maciel aux commandes pour les deux prochains matchs, l’objectif sera avant tout d’assurer la continuité sportive, en attendant de connaître l’identité du futur entraîneur des Gones.