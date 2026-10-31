OL Mercato : le Real Madrid ouvre une porte inespérée pour Endrick !

L’OL peut se remettre à rêver d’Endrick ! Selon AS, le Real Madrid pourrait accepter de prêter son jeune attaquant en janvier si son temps de jeu ne progresse pas suffisamment.

L’OL peut-il retrouver Endrick dès janvier 2027 ? Le dossier de l’attaquant brésilien pourrait connaître un nouveau rebondissement dans les prochaines semaines. Après une première expérience particulièrement réussie sous les couleurs lyonnaises, le joueur de 20 ans traverse une période plus compliquée au Real Madrid.

Malgré la confiance affichée par José Mourinho, Endrick peine à obtenir du temps de jeu. Avec seulement 107 minutes disputées cette saison, le jeune international brésilien reste loin d’être un titulaire incontournable. Sa blessure musculaire en début de compétition a freiné son intégration, même si ses dernières apparitions laissent entrevoir du mieux.

L’OL attentif à la situation d’Endrick

Du côté de Lyon, cette situation pourrait représenter une véritable opportunité, alors que Pavel Sulc et Loïs Openda sont blessés. Lors de son précédent passage dans le Rhône, Endrick avait marqué les esprits avec huit buts et huit passes décisives en 21 rencontres. Un rendement particulièrement intéressant qui explique pourquoi l’idée de le retrouver à l’OL suscite de l’intérêt.

Mais le club rhodanien n’est pas seul sur ce dossier. L’AC Milan ou encore Arsenal figurent notamment parmi les prétendants annoncés, tandis que d’autres formations européennes surveillent également l’évolution de sa situation.

Le Real Madrid prêt à ouvrir la porte en janvier ?

Selon les informations d’AS, le Real Madrid laissera une place importante à la décision du joueur. Les prochaines rencontres seront déterminantes pour son avenir. Si son temps de jeu n’augmente pas significativement, la possibilité d’un nouveau prêt lors du mercato hivernal sera sérieusement étudiée. José Mourinho, malgré sa volonté de conserver le Brésilien, ne devrait pas s’opposer à un départ temporaire si celui-ci est nécessaire à sa progression.

Pour l’OL, l’espoir est donc permis. Endrick connaît déjà le club, son environnement et le championnat français. Un retour à Lyon pourrait lui permettre de retrouver de la confiance et surtout du temps de jeu. Reste désormais à savoir si les dirigeants lyonnais saisiront cette occasion et si le Brésilien sera séduit par des retrouvailles avec le Rhône…