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OL : le feuilleton Endrick repart de plus belle à Lyon !

Par Louis Chrestian - 6 Oct 2026, 17:25
OL : le feuilleton Endrick repart de plus belle à Lyon !

Le dossier Endrick revient sur le devant de la scène à l’OL. Après un premier démenti en novembre 2025, le club rhodanien serait désormais emballé à l’idée de faire revenir l’attaquant brésilien à Lyon.

Un intérêt lyonnais relancé

Endrick et l’OL, l’histoire n’est peut-être pas totalement terminée. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants lyonnais seraient emballés par la perspective d’un retour du Brésilien. Une piste qui relance un feuilleton que l’on pensait refermé.

À ce stade, aucun élément supplémentaire n’a filtré concernant la formule envisagée ou l’état des discussions. Il n’est donc pas encore question d’un accord, mais bien d’un intérêt rapporté de la part de la direction rhodanienne. L’idée a toutefois de quoi séduire au sein de la maison lyonnaise, où la pige d’Endrick a visiblement laissé une impression suffisamment positive pour envisager une nouvelle collaboration.

Le démenti de novembre appartient au passé

On vous en parlait en novembre 2025 : la piste d’une arrivée d’Endrick à l’OL avait alors été démentie. Le contexte a manifestement évolué depuis, puisque ce n’est plus une première venue qui est désormais évoquée, mais un possible retour après sa pige lyonnaise.

Ce nouveau développement ne signifie pas que l’opération est déjà lancée. Il montre en revanche que le profil de l’attaquant reste apprécié à Lyon. Dans un dossier de cette envergure, le feu vert du joueur et les intentions du Real Madrid seront forcément déterminants avant d’imaginer une avancée concrète.

Un dossier encore loin d’être bouclé

L’intérêt de l’OL constitue donc le principal élément nouveau, mais plusieurs zones d’ombre demeurent. La source ne donne aucune précision sur la durée d’un éventuel retour, la nature de l’opération ou le calendrier des discussions. Autant de paramètres qui invitent à conserver une certaine prudence.

Pour Lyon, retrouver un joueur déjà passé par le club présenterait néanmoins un avantage évident : Endrick connaît désormais son environnement et n’aurait pas à repartir totalement de zéro. Reste à savoir si cette volonté lyonnaise pourra se transformer en véritable offensive sur le marché. Après le démenti de novembre, le feuilleton vient en tout cas de connaître un nouveau rebondissement.

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