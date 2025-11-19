Annoncé ce mercredi à Lyon pour signer la location d’une maison en vue de son prêt à l’OL en janvier, Endrick était présent à l’entraînement du jour du Real Madrid.

Ce mercredi, les réseaux sociaux du Real Madrid ont diffusé des photos de l’entraînement du jour, auquel ne participaient pas les internationaux. L’occasion de voir… Endrick en action dans un atelier de courses auquel a également pris part Aurélien Tchouaméni, pas retenu en équipe de France. Le jeune Brésilien était pourtant annoncé du côté de Lyon aujourd’hui ! Il était question qu’il signe avec une agence immobilière pour la location d’une maison en vue de son prêt à l’OL en janvier.

Son prêt pas remis en question

Le prêt d’Endrick à l’Olympique Lyonnais va-t-il être remis en question ? A priori, non. Le Real Madrid compte toujours envoyer son jeune attaquant brésilien entre Rhône et Saône pour six mois afin qu’il se dégourdisse les jambes, lui qui a ciré le banc depuis son arrivée en Espagne depuis un an et demi. Le prêt ne sera pas accompagné d’une option d’achat et la Maison Blanche payera une partie de son salaire, les Gones étant toujours dans le rouge au niveau financier. Ce qui était sujet à caution dans cette histoire, c’est que le joueur lui-même se déplace pour visiter un bien qu’il n’habitera que six mois…

Endrick à l’OL, ce devrait être officiel dès les premiers jours de janvier. Paulo Fonseca, qui a beaucoup discuté avec le Brésilien pour le convaincre de venir, doit avoir hâte de travailler avec lui, vu les carences offensives de son équipe. Mais il est à espérer pour les Gones que leur recrue ne tirera pas trop la langue, elle qui a si peu joué depuis dix-huit mois et qui n’est pas encore totalement familiarisée avec le football plus physique du Vieux Continent…