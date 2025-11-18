Real Madrid Mercato : une offre impossible à refuser détourne Endrick de l’OL !

Alors que l’Olympique Lyonnais pensait tenir Endrick (19 ans) en prêt cet hiver, une offre hors marché fait réfléchir considérablement le Real Madrid en vue du mercato.

Le dossier Endrick prend une tournure inattendue. L’OL croyait avoir fait le plus dur en convaincant le Real Madrid d’un prêt sans option d’achat, avec prise en charge partielle du salaire du jeune attaquant brésilien. Un montage financier cohérent avec les moyens du club de Michele Kang, et validé en interne par les dirigeants madrilènes.

Mais voilà que Chelsea décide de bouleverser le plan. Selon Defensa Central, les Blues étudient sérieusement l’idée d’un transfert définitif, prêts à payer les 40 millions d’euros correspondant à la valeur actuelle du joueur de 19 ans. Une puissance financière que Lyon ne peut absolument pas rivaliser.

Chelsea casse tout pour Endrick

Dans un premier temps, le Real Madrid n’a pas donné suite à cette piste, privilégiant l’idée d’envoyer Endrick en Ligue 1 pour qu’il y gagne du temps de jeu. L’avant-centre brésilien estime lui-même que Lyon représente le meilleur choix pour progresser, surtout en raison du manque de concurrence en attaque chez Paulo Fonseca.

Mais ces derniers jours, la direction madrilène, Florentino Perez et Xabi Alonso en tête, commence à s’interroger : le Brésilien a-t-il réellement un avenir à long terme au Real ? Si la réponse est non, la tentation Chelsea pourrait vite devenir une évidence, d’autant que la Premier League est jugée parfaitement adaptée aux qualités physiques et à la puissance du joueur.

Pour l’heure, l’avantage reste à l’OL. Mais rien n’est acté. À six semaines du début du mercato, chaque jour compte et Lyon va devoir s’accrocher jusqu’au bout pour éviter de voir Chelsea inverser la tendance. L’hiver approche… et le feuilleton Endrick ne fait que commencer.