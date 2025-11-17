OL : Fonseca a récupéré deux renforts dans la plus grande discrétion

En plein cœur de la trêve, l’OL a pu peaufiner la montée en puissance de certains joueurs, dont deux qui en avaient grand besoin !

La trêve internationale de novembre n’a pas été synonyme de repos du côté de l’OL. Entre les murs du centre d’entraînement, Hans Hateboer et Rachid Ghezzal ont profité de ces quinze jours de pause pour opérer une véritable mue physique, rapporte L’Équipe. Le nouveau projet collectif porté par Paulo Fonseca place la transformation personnelle au service du groupe. Un pari sur le travail, l’implication… et la montée en puissance avant la reprise en Ligue 1.

Un programme physique personnalisé pour rattraper le retard

Arrivés avec un déficit de condition par rapport au reste de l’effectif, Hans Hateboer – joker de dernière minute – et Rachid Ghezzal, tout juste rentré au bercail lyonnais, affichaient un certain retard physique lors de leurs dernières apparitions sous le maillot de l’OL. Le staff a donc élaboré, spécifiquement pour eux, une routine intense mêlant séances individualisées, récupération ciblée et travail de fond. Rien n’a été laissé au hasard.

Objectif affiché : combler rapidement la différence avec le reste du groupe et offrir au coach de nouvelles options valables dès la rentrée.

Pour Hateboer, prêté par Rennes et lui aussi en manque de temps de jeu, ce plan représente une opportunité de tourner la page sur des débuts timides et retrouver une place prépondérante dans la rotation. Un enjeu semblable pour Ghezzal, dont le rôle offensif reste très attendu pour les ambitions lyonnaises.

La stratégie de Paulo Fonseca pour relancer l’OL

L’entraîneur n’a jamais caché l’importance des détails. Cette trêve, perçue comme un temps de réglage collectif et individuel, trouve ici tout son sens. Fonseca a piloté l’organisation de petits groupes de travail pour ajuster les manques propres à certains joueurs, tout en intensifiant l’attachement à la récupération, la qualité de vie et la prévention des blessures.

Le leadership du coach s’inscrit ainsi dans une démarche moderne : tirer le meilleur de chaque élément, capitaliser sur les spécificités individuelles et insuffler un esprit conquérant au groupe lyonnais. Sur cette dynamique, le club cherche à éviter les défaillances qui peuvent affecter les favoris de Ligue 1 lorsqu’un joueur-clé vient à manquer à l’appel.

Des ambitions retrouvées avant la reprise en Ligue 1

À l’approche de la fin de la trêve, ces transformations physiques sonnent comme un vrai bol d’air frais pour l’OL. Le vestiaire en ressort uni et revigoré, prêt à aborder la suite du calendrier avec plus de sérénité. Rachid Ghezzal, fort de son expérience internationale et son attachement au club, espère ainsi renouer le fil de son aventure lyonnaise (6 rencontres jouées en Ligue 1 cette saison, 137 minutes) et peser davantage sur les rencontres à venir.

Lyon n’est pas le seul club à miser sur une pause pour se relancer, mais la volonté affichée par le staff et les joueurs send une dynamique positive. En renforçant leur condition, Hateboer et Ghezzal s’installent comme des atouts supplémentaires, tant pour solidifier le groupe que pour viser haut en Ligue Europa et dans un championnat où la concurrence ne faiblit jamais.

La trêve, souvent scrutée pour les polémiques ou les blessures, a ainsi permis à l’Olympique Lyonnais de remettre le travail, l’effort et la transformation au centre du projet. Il ne reste plus qu’à transformer l’essai sur le terrain, pour confirmer cette promesse de renouveau.