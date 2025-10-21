FC Barcelone Mercato : un club inattendu prêt à s’offrir Lewandowski ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais Mercato : Hateboer déjà aux oubliettes à l’OL !

Hans Hateboer (Stade Rennais)
Bastien Aubert
21 octobre 2025

L’Olympique Lyonnais pensait renforcer sa défense avec l’arrivée de Hans Hateboer mais le club rhodanien va devoir faire preuve de patience avant de profiter pleinement de son joker…

Arrivé en provenance du Stade Rennais la semaine dernière, Hans Hateboer fait déjà parler de lui à l’OL. L’international néerlandais de 31 ans, prêté par le club breton, pourra immédiatement évoluer en Ligue 1, dès le prochain match contre le RC Strasbourg au Groupama Stadium, mais il est tout bonnement exclu de l’Europa League pour le moment !L’intéressé ne figurait pas sur la liste UEFA transmise par l’OL

Hateboer non inscrit en Ligue Europa 

La seule chance pour le voir jouer avant janvier 2026 aurait été de le faire passer comme joker médical, en raison de la longue indisponibilité d’Ernest Nuamah, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. Problème : le club rhodanien avait déjà désigné Rachid Ghezzal pour occuper ce rôle. Résultat : Hateboer doit attendre la seconde phase de l’Europa League pour être officiellement éligible.

Ghezzal déjà désigné !

Paulo Fonseca se retrouve donc contraint de composer avec l’effectif actuel pour les prochaines échéances européennes. Une situation frustrante pour l’entraîneur portugais et les supporters, qui espéraient voir leur nouveau défenseur étoffer immédiatement le collectif. En attendant, l’OL devra naviguer prudemment en Europe et espérer que son joker, même limité pour le moment, pourra aider à maintenir la dynamique sur le long terme.

Ligue 1MercatoOLStade Rennais
#A la une#RECAP'

Les plus lus

Robert Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : un club inattendu prêt à s’offrir Lewandowski ?

Par Laurent Hess
Hans Hateboer (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : Hateboer déjà aux oubliettes à l’OL !

Par Bastien Aubert
Ebenezer Annan (ASSE)
ASSE...

ASSE : de l’électricité chez les Verts, un titulaire menacé ?

Par Bastien Aubert
Pol Lirola (OM)
Ligue des champions...

OM : surprise à l’entraînement, deux retours inattendus avant le Sporting !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM Mercato : clash au Real Madrid, Endrick aurait déjà choisi Marseille !

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Daniel Riolo pousse fort pour Luis Castro, le couperet serait déjà tombé !

Par Bastien Aubert
Pierre Sage (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : Sage titille De Zerbi avant RC Lens – OM, Fati s’est déjà mis Pocognoli à dos !

Par Bastien Aubert
Thiago Motta
Ligue 1...

Stade Rennais : la piste Thiago Motta totalement relancée pour l’après Beye !  

Par Bastien Aubert
Sandro Tonali (Newcastle)
Mercato...

PSG Mercato : 60 M€ claqués pour recruter un joueur à scandale ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE : double bonne nouvelle pour les Verts avant Annecy ! 

Par Bastien Aubert
L'OM au complet
Ligue des champions...

OM : première fuite sur le onze face au Sporting, une surprise au milieu !

Par Bastien Aubert
L'attaquant du Real Madrid Endrick, sur le banc lors d'un match à Pampelune.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : malaise Endrick au Real, espoir ruiné pour le Barça au Mercato !

Par Bastien Aubert
Matthis Abline (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un géant tombé du ciel pour remplacer Abline ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : énorme coup de tonnerre pour l’avenir d’Habib Beye ! 

Par Bastien Aubert
Irvin Cardona (ASSE)
ASSE...

ASSE : 14 minutes et premier coup d’éclat du Peuple Vert à Annecy ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri célébrant son premier but de la saison avec l'OM, lors du match à Metz.
Ligue 1...

OM : Gouiri donne de ses nouvelles, elles sont enfin bonnes !

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue des champions...

PSG : coup dur pour Dembélé avant Leverkusen 

Par Bastien Aubert
ASSE : un taulier d’Horneland dit stop !
ASSE...

ASSE : un taulier d’Horneland dit stop !

Par Laurent Hess
OM : Qui pour remplacer Amine Gouiri ? Toutes les options sur la table
Ligue 1...

OM : Qui pour remplacer Amine Gouiri ? Toutes les options sur la table

Par Louis Chrestian
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

PSG Mercato : Paris doit-il sacrifier Fabian Ruiz pour Endrick (Real Madrid) ?

Par Laurent Hess
RC Lens : une figure du LOSC félicite les deux architectes du renouveau lensois
Ligue 1...

RC Lens : une figure du LOSC félicite les deux architectes du renouveau lensois

Par Laurent Hess
FC Nantes : Dhorasoo fustige un choix de Luis Castro, il fait fausse route !
FC Nantes...

FC Nantes : Dhorasoo fustige un choix de Luis Castro, il fait fausse route !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : les dés sont jetés pour Habib Beye, un favori se détache pour lui succéder
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : les dés sont jetés pour Habib Beye, un favori se détache pour lui succéder

Par Laurent Hess
ASSE : Duffus ne joue plus, c’est la faute à Stassin !
ASSE...

ASSE : Duffus ne joue plus, c’est la faute à Stassin !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet