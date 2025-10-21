L’Olympique Lyonnais pensait renforcer sa défense avec l’arrivée de Hans Hateboer mais le club rhodanien va devoir faire preuve de patience avant de profiter pleinement de son joker…

Arrivé en provenance du Stade Rennais la semaine dernière, Hans Hateboer fait déjà parler de lui à l’OL. L’international néerlandais de 31 ans, prêté par le club breton, pourra immédiatement évoluer en Ligue 1, dès le prochain match contre le RC Strasbourg au Groupama Stadium, mais il est tout bonnement exclu de l’Europa League pour le moment !L’intéressé ne figurait pas sur la liste UEFA transmise par l’OL.

Hateboer non inscrit en Ligue Europa

La seule chance pour le voir jouer avant janvier 2026 aurait été de le faire passer comme joker médical, en raison de la longue indisponibilité d’Ernest Nuamah, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. Problème : le club rhodanien avait déjà désigné Rachid Ghezzal pour occuper ce rôle. Résultat : Hateboer doit attendre la seconde phase de l’Europa League pour être officiellement éligible.

Ghezzal déjà désigné !

Paulo Fonseca se retrouve donc contraint de composer avec l’effectif actuel pour les prochaines échéances européennes. Une situation frustrante pour l’entraîneur portugais et les supporters, qui espéraient voir leur nouveau défenseur étoffer immédiatement le collectif. En attendant, l’OL devra naviguer prudemment en Europe et espérer que son joker, même limité pour le moment, pourra aider à maintenir la dynamique sur le long terme.