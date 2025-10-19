À l’issue d’un OGC Nice – OL (3-2) marqué par une vive polémique autour de l’hommage traditionnel à la 86e minute, Pierre Ménès a littéralement explosé.

Depuis plusieurs années, les supporters de l’OGC Nice ont pris l’habitude de rendre hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 à la 86e minute de chaque match à domicile, en référence au nombre de victimes. Un instant de recueillement et de respect, partagé par l’ensemble du stade. Mais ce samedi, l’arbitre de la rencontre entre l’OGC Nice et l’OL (3-2) a interrompu le jeu à ce moment précis, provoquant un tollé dans les tribunes et sur les réseaux.

Pierre Ménès, jamais avare de coups de gueule, a pris la parole sur X (ex-Twitter) pour exprimer sa colère : « S’il avait eu connaissance du contexte… C’est pas comme si ça faisait des années qu’il y avait cet hommage à la 86e minute. Quand l’inculture se mêle à l’incompétence. Décidément, nos arbitres sont catastrophiques et la preuve est faite : dirigés par une truffe. »

« Quand l’inculture se mêle à l’incompétence »

Un message cinglant, qui résume bien le ras-le-bol d’une grande partie du public. De nombreux observateurs et anciens joueurs ont d’ailleurs rejoint l’avis du journaliste, dénonçant un manque de sensibilité et de culture footballistique. Certains soulignent même que le corps arbitral aurait dû être informé de la tradition niçoise avant la rencontre.

Pour le moment, la Commission Fédérale d’Arbitrage n’a pas encore communiqué sur l’incident, mais l’affaire fait grand bruit dans les coulisses de la LFP. Les Niçois, eux, n’en démordent pas : l’hommage à la 86e minute ne sera jamais supprimé, peu importe les décisions arbitrales.