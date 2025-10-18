Alors qu’il a réalisé une bonne performance, l’OL s’est malgré tout incliné sur la pelouse de l’OGC Nice (2-3), enchaînant un deuxième revers en Ligue 1.

A la question « Peut-on perdre un match en ayant la possession, plus de tirs cadrés, plus de tirs au total et plus de corners (16-1 !) que son adversaire ? », l’Olympique Lyonnais répond par l’affirmative. Ce samedi, les Gones ont réalisé une bonne performance, certes pas la plus aboutie de la saison, mais ils ont globalement dominé les Niçois. Et ils se sont malgré tout inclinés, malgré la réduction du score de Sulc à la 92e, enchaînant un deuxième revers après celui au Groupama contre Toulouse (1-2), juste avant la trêve internationale.

L’action de la 55e minute a résumé le match

De cette rencontre, on peut retenir la 55e minute, qui résume à elle seule les 90 minutes. L’OGC Nice menait alors 2-1 (Bard 5e, Diop 35e pour le Gym, Sulc 30e pour Lyon). A l’attaque, l’OL obtient un pénalty suite à une frappe contrée par un Aiglon de la main dans sa surface. Maitland-Niles s’en charge mais Diouf réalise un bel arrêt. Sur le contre, Boudaoui inscrit le troisième but des siens après un bon centre de Clauss, qui semblait à bout de souffle quelques minutes plus tôt…

Cet OL joue bien mais, à l’image de Malick Fofana, il manque trop de réalisme dans le dernier geste. L’ailier belge était pourtant efficace lors des premières journées mais il ne parvient plus à faire la différence. Et cela impacte l’intégralité de son équipe car aucun coéquipier ne prend la relève. Paulo Fonseca va devoir remédier à ce problème…