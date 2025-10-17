FC Barcelone : Lamine Yamal prend une décision très controversée pour son futur
L’OL plombé par une nouvelle magouille de John Textor ?

John Textor, dépité, avec un maillot de Botafogo sur le dos.
William Tertrin
17 octobre 2025

John Textor est au cœur d’une nouvelle controverse. Et cela pourrait peser sur Eagle, et donc l’OL…

John Textor, ancien président de l’Olympique Lyonnais, se trouve à nouveau confronté à une décision judiciaire défavorable. La justice britannique a exigé que l’homme d’affaires verse plus de 90 millions de dollars au fonds américain Iconic. L’intéressé a annoncé son intention de contester ce jugement devant les tribunaux.

Une introduction en Bourse qui n’a jamais eu lieu

Cette affaire pourrait peser sur Eagle, le groupe multi-clubs que dirige Textor et qui détient, entre autres, l’OL, Botafogo au Brésil et Molenbeek en Belgique, après la récente vente de Crystal Palace en Angleterre. L’ensemble de ces clubs a été acquis via des montages financiers complexes impliquant plusieurs juridictions, dont la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Brésil et les îles Caïmans.

Le litige remonte à 2022, lors du rachat de l’Olympique lyonnais par Textor. Le fonds Iconic avait investi 75 millions de dollars, en contrepartie d’une participation de 15,7 % dans Eagle. Selon l’accord, une introduction en Bourse à New York devait rapidement suivre. Comme celle-ci n’a jamais eu lieu, Iconic a exigé, conformément au contrat, le rachat de ses parts, soit le montant investi majoré de 11 % d’intérêts annuels, estimé à 93,6 millions de dollars au moment de la plainte.

John Textor va faire appel

Face à cette décision, John Textor conteste. Il estime que le contrat a été mal exécuté par Iconic, qui doit dans ces conditions rester actionnaire minoritaire. Une défense qui, selon lui, devrait suffire à stopper la procédure. Mais la Cour commerciale britannique a rejeté cet argument, confirmant ainsi la créance du fonds américain.

Iconic n’a pas tardé à réagir : « Cette décision confirme sans équivoque que John Textor a sciemment violé ses engagements contractuels et doit à Iconic » la somme désormais évaluée à 97 millions de dollars, a déclaré le fonds à l’AFP, ajoutant qu’il mettrait « tout en œuvre, dans toutes les juridictions » pour récupérer cet argent.

John Textor, quant à lui, a confirmé à l’AFP qu’il « [avait] l’intention de faire appel » et qu’il allait « maintenant préparer une défense complète contre la plainte ».

