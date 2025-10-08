En conférence de presse, l’ancien propriétaire de l’OL, John Textor, a expliqué que le club rhodanien devait environ 68 M€ à Botafogo…

Il a beau avoir été écarté de l’Olympique Lyonnais, John Textor continue à empoisonner la vie des Gones ! Hier, en conférence de presse, l’homme d’affaires américain, qui reste propriétaire de Botafogo, a expliqué que, oui, son club devait de l’argent aux Gones. Mais que l’OL devait un montant encore supérieur au champion d’Amérique du Sud ! Une somme de 68 M€ qui, si elle est confirmée, pourrait valoir de nouveaux soucis à Lyon…

« Eagle Bidco et Lyon doivent environ 160 millions de dollars »

« Le fait est que Lyon doit beaucoup d’argent à Botafogo, mais ce qu’on ne dit pas, c’est que Botafogo leur doit aussi de l’argent. Je dirais qu’en gros, Eagle Bidco et Lyon doivent environ 160 millions de dollars (soit 853 millions de reais) à Botafogo. Et Botafogo, en valeur nette, leur doit environ 92 millions de dollars (soit 492 millions de reais). »

Avec ses flux d’argent constants entre ses divers clubs, John Textor a créé un sacré imbroglio qu’il sera très compliqué de démêler. Il faut espérer que Michele Kang et les dirigeants d’Eagle ne se laisseront pas faire, sinon l’OL vivra des rendez-vous à la DNCG aussi compliqués que celui de cet été…