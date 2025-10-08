L’Olympique Lyonnais, ambitieux et en progrès sous les ordres de Paulo Fonseca, n’a pourtant pas échappé à un sérieux coup de gueule du staff après le match nul frustrant face à Toulouse.

La trêve arrive à point nommé à l’OL. Selon Le Progrès, la fin de rencontre face aux Toulousains (1-2) n’a pas du tout été du goût de Paulo Fonseca et de son adjoint Jorge Maciel. Ce dernier n’a pas mâché ses mots : « Un peu de suffisance, oui, et de l’insuffisance chez certains », a-t-il lâché, pointant du doigt une attitude jugée trop légère à ce niveau.

Une phrase lourde de sens, qui viserait notamment Malick Fofana. Le jeune Belge, pourtant buteur ce jour-là, n’aurait pas répondu aux attentes du coach de l’OL, ni dans l’investissement collectif ni dans la rigueur tactique. S’il reste un joueur très estimé en interne pour sa vitesse et son sens du but, son attitude en fin de match aurait déplu.

Fonseca, perfectionniste et soucieux du moindre détail, n’a pas aimé ce relâchement, surtout dans une rencontre que Lyon devait plier plus tôt. L’entraîneur lyonnais, qui prône un football exigeant et intense, attend de ses jeunes talents un engagement total, à l’image de ce qu’il prônait déjà à Lille. Et même si Fofana reste une pièce importante du projet lyonnais, ce rappel à l’ordre pourrait servir d’électrochoc.