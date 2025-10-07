Équipe de France : Mbappé (Real Madrid) au cœur d’une nouvelle polémique après Barcola (PSG) !
OL : Lyon marche sur les plates-bandes de l’OM au Mercato et choque toute la Ligue 1 !

Medhi Benatia (OM)
Bastien Aubert
7 octobre 2025

Longtemps moqué pour sa gestion hasardeuse et ses choix instables, l’OM s’est totalement métamorphosé sous l’impulsion de Paulo Fonseca et d’un recrutement bien maîtrisé. Un collectif séduisant, un recrutement malin et une identité de jeu retrouvée : malgré le couac toulousain (1-2), l’OL impressionne en ce début de saison au point de faire de l’ombre à l’OM sur le terrain du mercato.

Dimanche, la défaite face à Toulouse (1-2) n’a pas terni le tableau. Avec 15 points à la trêve, seulement deux revers en Ligue 1 et un sans-faute en Europa League (6 points sur 6), l’OL affiche un visage conquérant. Un vrai bol d’air pour un club qui sortait de deux saisons cauchemardesques. Le public du Groupama Stadium, qui n’attendait plus grand-chose, s’est remis à rêver. Et même les observateurs les plus sceptiques tombent sous le charme.

Sur RTL, le journaliste Florian Gazan a résumé le sentiment général : « La construction du but de l’OL à une touche de balle, j’ai cru qu’il avait été marqué par le PSG tellement ça y ressemblait. On parle du mercato réussi de l’OM, mais celui de l’OL, moins ronflant, c’est quelque chose aussi ». Une phrase qui en dit long sur la métamorphose lyonnaise. Car oui, si l’OM a frappé fort cet été, l’OL a joué plus finement. Et ça paye.

« On parle du mercato de l’OM mais celui de l’OL… »

Sous la houlette de Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif arrivé cet été, Lyon a misé sur des profils cohérents et complémentaires. Moins de noms clinquants, mais plus d’efficacité. Le coach portugais, réputé pour sa rigueur et sa capacité à bonifier les jeunes, a réussi à redonner confiance à tout un groupe.

Le contraste avec la saison dernière est saisissant. Là où l’OL peinait à aligner deux passes, il enchaîne désormais les séquences à une touche, avec un rythme et une précision qui rappellent les grandes années. Sur le plan du mercato, Lyon commence même à marcher sur les plates-bandes de l’OM. Le club rhodanien s’intéressait de près à plusieurs pistes suivies par Marseille cet été. Une manière d’affirmer son retour au premier plan, aussi bien sur le terrain que dans les négociations. 

MercatoOLOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

