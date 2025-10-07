OM : Rabiot de retour dans le vestiaire marseillais, De Zerbi a musclé son jeu !

Mi-août, l’affaire Rabiot a été le point de départ du renouveau de l’Olympique de Marseille en interne. Roberto De Zerbi a été l’autre élément-clé.

On sait désormais comment l’OM s’est transfiguré depuis le mois d’août dernier. Selon RMC Sport, le groupe a véritablement fait bloc autour de Roberto De Zerbi ces dernières semaines ! Après une période trouble liée à l’affaire Rabiot, l’Italien a su redonner du caractère et de la vie à son groupe. Les joueurs ont particulièrement apprécié de voir leur entraîneur prendre la défense de certains d’entre eux, notamment en conférence de presse.

Le coach italien de l’OM a montré les crocs à plusieurs reprises, face à des critiques qui étaient trop prononcées à son goût. D’abord concernant Leonardo Balerdi, quand le niveau du capitaine était remis en question et que beaucoup lui promettaient déjà un avenir sur le banc de touche, vu l’arrivée des nombreuses recrues de qualité en défense.

De Zerbi a récidivé, avant OM-Ajax, faisant mine d’être choqué par une question sur les performances et l’état de forme du brésilien Igor Paixao. Pour motiver ses troupes, l’entraîneur de l’OM n’a pas hésité à pointer le scepticisme ambiant autour du club phocéen. Il a également indiqué que l’arrivée de belles affiches était pour les joueurs l’occasion de montrer leur niveau et leur caractère. Tout cela mis bout à bout a donné un nouvel OM, plus soudé et conquérant que jamais.