Stade Rennais : le terrible aveu de Pierre Ménès au Havre, Beye déjà en grand danger !
Revue de presse : Mandanda voit loin pour l'OM, la cote de Beye au plus bas au Stade Rennais ! 

Steve Mandanda, lors du dernier match de sa carrière, avec Rennes, au Vélodrome.
Bastien Aubert
6 octobre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : panique à bord après Le Havre ! 

Le match nul décevant du Stade Rennais au Havre ce dimanche (2-2) n’a pas agacé qu’Habib Beye. « À nous de sortir de cette période un peu fébrile », grimaçait Valentin Rongier après la rencontre. «  Ça fait quand même un peu mal quand tu donnes le match comme ça », observait le buteur Breel Embolo. Si le Stade Rennais a encore manqué une occasion de montrer qu’il pouvait jouer le haut du tableau, les dirigeants ont refusé de s’exprimer en zone mixte, créant un climat de défiance et de tensions avec la presse, notamment autour de l’avenir de Beye. « Ce n’est pas avec cette prestation collective que la cote de popularité d’Habib Beye va augmenter », a glissé le journaliste de la VDN Julien Lechevestrier. Ambiance…

AS Monaco : Hütter sur la sellette après Nice 

Beye n’est pas le seul entraîneur de Lugue 1 à être sur la sellette en cette trêve internationale. Selon Fabrizio Romano, les dirigeants de l’AS Monaco songent à se séparer d’Adi Hütter au lendemain du nul contre l’OGC Nice à onze contre dix (2-2). Son remplaçant pourrait être nommé avant la reprise mi-octobre.

RC Strasbourg : Rosenior ne cache plus ses ambitions

Avec sept succès en dix matches, toutes compétitions confondues (contre un nul et deux défaites), le RC Strasbourg réussit une entame canon. Elle ne se trouve en rien comparable avec celle de l’an passé. «  Où il nous avait fallu quatorze matches pour arriver à quinze points, se souvient Liam Rosenior. Avoir 15 points et avoir gagné notre premier match de Ligue Conférence (2-1 à Bratislava), je n’y aurais peut-être pas cru. Mais c’est la réalité. On se trouve donc en nette progression et l’idée est de ne pas se mettre de limites.  » Rosenior finit d’ailleurs presque par lâcher le morceau  : « On ne cherche pas du tout à se cacher de ce qu’on est en train de faire. Je n’aime pas mettre de limites à mes joueurs et on a des objectifs très élevés. Mais on ne veut pas le dire, car ça peut être un piège.  »

OGC Nice : Haise crie au scandale après le derby

Après un match nul entre l’OGC Nice et l’AS Monaco (2-2), Franck Haise est revenu sur plusieurs décisions arbitrales dont le deuxième pénalty accordé et transformé par Ansu Fati : « J’aurais aimé malgré toutes les circonstances prendre trois points parce que je pense que le deuxième penalty n’existe pas. Il ne doit pas être sifflé directement. Pour la qualité de ce qu’on a fait à 11 contre 11 et pour la résilience, les efforts, le courage à 10 contre 11, ce point est mérité. Il n’y a pas de poussée du haut du corps et il tombe avant, il y a eu un contact au niveau de la hanche. Si la VAR rappelle l’arbitre pour dire qu’il faut aller voir, ça je veux bien l’entendre. Mais siffler aussi vite sur une chose où personne ne voit rien dans un premier temps, je trouve que c’est très, très sévère. L’expulsion ? Il vient de prendre un carton jaune. Il cherche à jouer le ballon. Mais il n’était pas opportun d’essayer de le récupérer. Il n’y avait pas trop d’intérêt à aller mettre le pied, même si je sais qu’il n’y avait pas de volonté et qu’il n’a pas fait mal. »

Ligue 1 : Mandanda voit l’OM jouer le titre 

Au micro de Canal+, Steve Mandanda a avoué qu’il espérait que l’OM puisse jouer le titre cette saison en Ligue 1 : « Si l’OM peut jouer le titre ? En tout cas, je l’espère. Je trouve que cette équipe et ce collectif sont vraiment complets, on peut changer les joueurs, tout le monde entre dans le projet de jeu. Pablo (Longoria), Medhi (Benatia) et le coach ont fait un très bon travail pour tirer tout le monde dans le même sens, et pour que le groupe soit bien. Enchaîner les résultats comme ça, ça favorise aussi la possibilité de faire tourner, les joueurs sont de meilleure humeur, l’atmosphère est meilleure, c’est plus facile. C’est un club vraiment extraordinaire. »

Montpellier HSC : Omeragic positive après l’ASSE

À l’issue de la défaite contre l’ASSE, samedi à la Mosson (0-2), e capitaine pailladin Becir Omeragic a réagi : « On savait que c’était une équipe avec beaucoup de qualités. Quand on a une occasion dès la première minute et qu’on ne punit pas, après on sait que ça va être difficile. Ils avaient de bonnes individualités mais j’ai trouvé qu’on était bien dans le match, qu’on était agressifs, combatifs. Il faut s’appuyer sur ça aussi, malgré le mauvais résultat aujourd’hui. Il faut retenir qu’on a eu des occasions, je repense au 1 contre 1 d’Alex (Mendy, NDLR), après ce sont des petits détails mais je nous ai trouvés pas si mal que ça aujourd’hui malgré le résultat. »

LOSC : Genesio félicite chaudement Mbappé

Buteur pour apporter un point au LOSC hier face au PSG (1-1), Ethan Mbappé a été félicité par Bruno Genesio. «  Il a une personnalité, de la confiance en lui, de la bonne confiance. Mais ça ne se résume pas seulement à du caractère, parce que cet enchaînement, il faut le faire, a-t-il glissé en conférence de presse d’après match. C’est un joueur qui a des qualités pour le haut niveau, notamment sur le côté droit grâce à sa vitesse et sa technique, mais aussi sa finition. À chaque fois qu’il joue ou qu’il rentre, soit il se crée une occasion, soit il la concrétise, soit les deux, et c’est intéressant. »

