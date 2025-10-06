Stade Rennais : Beye a secoué ses joueurs au Havre, une réponse cash des dirigeants tombe !

Le match nul entre le Stade Rennais et Le Havre n’a pas du tout contenté Habib Beye, qui semble soutenu d’une étrange manière par ses dirigeants.

Le Stade Rennais n’avance pas. Hier, malgré deux buts d’avance, les joueurs d’Habib Beye ont été neutralisé au Havre après une seconde période poussive (2-2). Le période n’est pas folichonne, voire plutôt préoccupante. « Il y a un sentiment de match mi-nul, mi-défaite », relevait après la rencontre ce même Beye, qui voulait profiter de ce match au Havre pour « montrer à tout le monde qu’on fait un début de saison cohérent . »

Le coach du Stade Rennais doit se rendre à l’évidence : « C’est insuffisant en termes de points. Il n’y a qu’un revers mais les nuls ne font pas avancer. On n’allait pas venir au Havre et dérouler sur quatre-vingt-dix minutes. On ne pourra pas marquer 4 buts à chaque fois, il faudra être beaucoup plus solides pour espérer une série positive. »

Selon L’Équipe et Ouest-France, Beye espérait se réconforter mais sa direction n’a pas souhaité s’arrêter hier en zone mixte pour évoquer la situation précaire du club ! Un début de réponse qui en dit long sur l’ambiance tendue actuellement au sein du SRFC…