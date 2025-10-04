Le coach rennais était en conférence de presse vendredi après-midi avant le déplacement au Havre, dimanche. L’occasion pour lui de tordre le cou à certaines rumeurs…

Avant son déplacement au Havre, le Stade Rennais n’est pas au mieux. Habib Beye peine à convaincre et son avenir est déjà remis en question. Mais l’ancien marseillais est monté au créneau, vendredi en conférence de presse. Il s’est présenté face à la presse avec la ferme intention de dédramatiser la situation. « J’ai rassuré mes joueurs sur ce qu’on vit, qu’ils soient hermétiques à ce contexte extérieur un peu pesant. Si on m’avait dit qu’après six journées on serait à trois points du podium en ayant joué les équipes qu’on a jouées… C’est ce que je renvoie à mes joueurs, c’est-à-dire de ne pas ressentir cette pression extérieure qui me semble démesurée. »

Beye assure avoir le soutien des joueurs

Beye a notamment démenti les rumeurs faisant état de tensions dans son vestiaire. « J’ai discuté avec mes cadres, avec mes joueurs. Ils ont aussi discuté entre eux. Ils ont eu une réunion et croyez-moi j’étais au courant de cette réunion qui s’est passée sans le staff, et j’étais au courant que le staff ne serait pas là. J’ai même eu un retour de cette réunion de la part de mes cadres. Parce que je vois ‘le coach ne savait pas’… Je savais tout ce qui allait se passer, croyez-moi. J’ai assez d’affinité avec mes joueurs pour que rien ne se passe dans notre dos. Je suis très stable par rapport à ça. La réalité est qu’on a perdu seulement un match cette saison. On est perfectibles. La deuxième mi-temps de Nantes et le match que l’on a vécu contre Lens ne sont pas dignes de ce qu’on veut être. Dès dimanche, on s’appliquera à ne pas être l’équipe qu’on a été contre Lens pendant 90 minutes et pendant 45 minutes contre Nantes. » Tout un programme…