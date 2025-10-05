Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Beye lâché par ses joueurs ?

A quelques heures de la rencontre entre le Stade Rennais et Le Havre (17h15), la tension est à son comble au sein du club breton. Si Habib Beye a tenté déteindre le feu en conférence de presse d’avant match, Mohamed Toubache-Ter assure qu’une cassure a eu lieu entre le coach rennais et ses joueurs cette semaine : « « Cette semaine, il y a eu une réunion de crise pour tenter de sortir la tête de l’eau !! Réunion où les uniques participants étaient les joueurs de l’effectif Pro !! Conclusion de la réunion: les joueurs ne comprennent pas du tout la tactique du coach Beye. Ce qui est certain aujourd’hui c’est que le coach du Stade Rennais tout en y croyant toujours se sent très menacé. »

Acheté à Monaco cet été, encore à court de forme, Breel Embolo symbolise à lui seul la chute du Stade Rennais, lui qui peine à exister dans l’animation offensive de son équipe. « J’attends plus de profondeur de leur part, qu’ils fassent reculer l’adversaire, analyse Beye.II faudra qu’on soigne cette complémentarité-là, qu’ils soient beaucoup plus analyse. Maintenant, si vous regardez le but à Nantes (2-2), c’est l’appel de Breel qui libère l’espace en retrait pour Estéban. »

AS Monaco : amoindri pour le derby contre Nice

La trêve arrive à point nommé pour Monaco, qui perd ses soldats les uns après les autres. Avec la blessure aux ischios de Vanderson, mercredi (six semaines), et la suspension de Thilo Kehrer, expulsé à Lorient (1-3), le nombre d’absents frôle désormais la dizaine. En l’absence du Brésilien, Krépin Diatta devrait être aligné au poste de latéral droit, où il avait disputé soixante-dix minutes contre City (2-2, mercredi) après avoir commencé à gauche. Car Jordan Teze devrait continuer à assurer l’intérim dans l’entrejeu au côté de Mamadou Coulibaly, en attendant l’arrivée dans le groupe de Paul Pogba, espérée par Adi Hütter pour le déplacement à Angers dans quinze jours. À noter la première apparition dans le groupe du jeune milieu Matthias Wamu (16 ans).

AJ Auxerre : Pélissier écœuré après Lens

Face au scénario de la défaite cruelle contre le RC Lens (1-2), Christophe Pelissier, agacé, a rejoint directement les vestiaires après le dernier but lensois. « Il y a de la frustration, de la colère, de la déception, c’est légitime, a indiqué l’entraîneur de l’AJA. On a fait un match très cohérent, on a empêché Lens de développer son jeu, on les a mis sous pression. Des fois, il faut savoir tenir un point. On n’a pas des comportements de défenseur sur ces actions-là, ça me chagrine. On met en l’air le travail de 95 minutes sur ces phases arrêtées. On est une des équipes les plus jeunes de Ligue 1. Mais on n’apprend pas assez vite ou des joueurs n’arrivent pas à se mettre au niveau assez vite. Je vais être plus cash. À un moment donné, le classement, la Ligue 1, ça ne pardonne pas. Il y a urgence de prendre des points. »

MHSC : Camara tempère la défaite contre l’ASSE

Zoumana Camara a livré son analyse de la défaite du Montpellier HSC contre l’ASSE, hier à la Mosson (0-2). « Il n’y a pas que l’efficacité. J’aurais aimé qu’on soit plus conquérant dès les premières minutes. Après oui on a des situations et il a manqué ce brin de réussite pour enflammer ce match et peut-être mettre le doute à Saint-Étienne, a-t-il déclaré en conférence de presse. Il y a cette première action sur le poteau où si ça rentre, c’est autre chose. Mais j’ai envie de dire, c’est le process des équipes qui reconstruisent. On ne peut pas tout changer et avoir tout bon d’un coup. C’est des formules, un état d’esprit à retrouver. Je suis entièrement là-dedans. J’essaye de tempérer l’état d’esprit général quand je dis qu’on ne joue pas la remontée mais c’est la réalité. (…) Ce soir, c’est difficile car on a l’impression que tout est un peu contre nous mais c’est le métier qui veut ça. »