Le Real Madrid se rassure contre Villarreal mais perd Mbappé en route
Le RC Lens, encore à dix, s'impose au terme d'un scénario dingue à Auxerre… les notes des Sang et Or

Le RC Lens, encore à dix, s’impose au terme d’un scénario dingue à Auxerre… les notes des Sang et Or
William Tertrin
4 octobre 2025

Ce samedi, le RC Lens s’est imposé après un scénario totalement fou sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-2). Malgré avoir ouvert le score, le RCL n’a pas montré le même visage que les semaines précédentes et a été puni. Réduits à dix après l’expulsion de Ganiou, les Sang et Or sont allés chercher le deuxième but à la toute fin. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Le résumé du match

À la 11e minute, les Lensois se montraient dangereux. Lancé par Thomasson dans l’axe gauche, Édouard emmenait Akpa dans la surface avant de frapper au sol. Donovan Léon, bien placé, s’interposait avec son pied droit et repoussait la tentative.

Trois minutes plus tard, à la 14e, Édouard faisait encore parler son sens du but. Profitant d’une récupération de Thomasson suite à une erreur auxerroise, il éliminait Sierralta grâce à un crochet extérieur puis croisait du gauche au ras du sol. Cette fois, Léon devait s’incliner, et Lens ouvrait la marque.

Aux alentours de la 34e minute, Auxerre réagissait. Bien servi par Danois, Namaso repiquait vers l’intérieur et armait une superbe frappe enveloppée du droit depuis l’entrée de la surface. Risser était battu, mais le ballon venait heurter le poteau droit, laissant les Bourguignons frustrés.

Enfin, à la 38e, les Sang et Or n’étaient pas loin de doubler la mise. Sur une offensive rapide, Saïd recevait le ballon côté gauche dans la surface. Au lieu de tirer immédiatement du pied gauche, il choisissait de crocheter son vis-à-vis pour frapper du droit. Mais Owusu revenait in extremis et contrait son tir.

Après la pause, Auxerre poussait. À la 60e minute, Sinayoko débordait depuis la droite avant de repiquer dans l’axe et de tenter sa chance du gauche. Sa frappe, déviée par un défenseur lensois, terminait sa course juste à côté du poteau gauche de Risser.

Une minute plus tard, à la 61e, l’égalisation bourguignonne arrivait. Sur un corner tiré depuis la gauche, Senaya plaçait une tête puissante repoussée par Risser et qui frappait la transversale. Francisco Sierralta suivait bien l’action et concluait de la tête pour ramener l’AJA à hauteur.

À la 73e minute, la partie basculait à nouveau. Ismaëlo Ganiou commettait une nouvelle faute sur Sékou Mara et recevait un second carton jaune. Le défenseur lensois était expulsé, laissant son équipe à dix contre onze pour la fin de match.

Dans le temps additionnel, Lens se procurait encore une énorme occasion. Sur un corner obtenu par Udol et frappé par Thomasson côté droit, Sima surgissait au premier poteau pour couper de la tête. Le ballon venait heurter le montant de Donovan Léon, sauvant une nouvelle fois Auxerre d’un deuxième but. Mais dans la foulée, nouveau corner pour Lens, encore tiré par Thomasson, et Sima s’imposait de nouveau pour croiser sa tête et mettre le ballon au fond, à la 96e !

Incroyable scénario pour Lens, qui remonte à la 4e place de Ligue 1 (13 points), même si c’est assez cruel pour Auxerre. Place à la trêve désormais !

Les tops

SARR

Comme chaque semaine, il s’impose comme le patron de cette défense centrale. Il a multiplié les interventions défensives (16) pour repousser le danger quand il guettait à proximité des buts de Risser. En fin de match, il récoltait tout de même un carton jaune après une faute sur Namaso.

THOMASSON

Grosse activité pour le capitaine lensois, qui a récupéré des bons ballons dans la partie, notamment celui qu’il donne ensuite à Édouard pour l’ouverture du score. Il s’est fait une petite frayeur à la 77e en tombant au sol après un gros choc avec Josué Casimir. Heureusement, plus de peur que de mal. En fin de match, il tirait deux corners pour la tête de Sima : la première touchait le poteau, tandis que la seconde rentrait pour donner la victoire à Lens !

ÉDOUARD

Il n’est resté que 41 minutes sur la pelouse, mais il a fait forte impression, à l’image de son match la semaine dernière à Rennes. Dès le début du match, il contrait une relance de Léon, et il obligeait ensuite le gardien à intervenir sur une frappe. Il avait finalement gain de cause à la 14e minute en marquant son tout premier but, sur une frappe du gauche après un joli crochet. Contraint de sortir sur blessure, il a eu une petite alerte à l’ischio, et le staff n’a pas voulu prendre de risque.

Les flops

GANIOU

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 ce soir, le jeune défenseur central a vécu son premier match avec Lens en pro. Pas de quoi l’inquiéter, étant donné qu’il a réalisé un bon début de match, qui s’est compliqué ensuite. Dès la reprise, il était coupable d’une faute de main et récoltait un jaune. À la 58e, il aurait dû en récolter un second lorsqu’il empêchait Mara de passer à l’aide de ses bras. Il en a d’ailleurs reçu un à la 73e, synonyme d’exclusion, après être arrivé trop en retard sur Mara. Un baptême du feu qui s’est terminé de la pire des manières.

THAUVIN

C’est rare à souligner, et c’est d’ailleurs une première cette saison, mais on a beaucoup moins vu le milieu offensif lensois. Bien encadré par l’équipe de l’AJA, il était très compliqué à toucher par ses partenaires. Et même lorsqu’il avait le ballon, il n’a pas été en mesure de faire les différences espérées. Il a d’ailleurs cédé sa place à la 82e pour l’entrée de Sima, qui a touché le poteau de la tête en fin de match.

FOFANA

Entré à la 41e pour remplacer Édouard, il a été assez décevant. À plusieurs reprises, il a été trop égoïste et aurait pu choisir la solution collective. On attendait de lui qu’il apporte sa vitesse pour faire des différences, ce qu’il a bien trop peu fait.

Les notes des Lensois

Risser (5) – Ganiou (2), Baidoo (5), Sarr (6) – Aguilar (5), Thomasson (7), Sangaré (5), Udol (5) – Thauvin (4, remplacé par Sima), Edouard (6, remplacé par Fofana : 3), Saïd (4, remplacé par Guilavogui).

