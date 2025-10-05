Ligue 1 : Strasbourg cartonne, le Stade Rennais s’en veut, Monaco et Nice se neutralisent
Ligue 1 : Strasbourg cartonne, le Stade Rennais s’en veut, Monaco et Nice se neutralisent

William Tertrin
5 octobre 2025

Tous les résultats du multiplex de la 7e journée de Ligue 1.

Au Havre, le Stade Rennais a mené rapidement de deux buts, grâce à Embolo et Lepaul (10e et 29e), avant de concéder la réduction de score de Soumaré avant la mi-temps. En seconde période, Ndiaye égalisait à la 79e, et Rennes peut s’en vouloir, avec notamment deux buts refusé (Lepaul à la 23e et Embolo à la 70e).

Dans le derby entre Monaco et Nice, les Aiglons menaient 2-0 à la 42e, avec un doublé de Diop (dont un penalty), même si Abdi se faisait exclure à la 34e pour un deuxième jaune. Mais juste avant la mi-temps, l’ASM réduisait l’écart sur penalty, grâce à Fati. En seconde période, Fati se chargeait une nouvelle fois de transformer un penalty pour égaliser (56e).

Enfin, à la Meinau, le RC Strasbourg a atomisé Angers, avec des doublés de Panichelli (36e, 51e) et Godo (66e, 70e), puis un but de Ouattara (61e).

Les résultats de la 7e journée de L1

  • Paris FC 2-0 Lorient
  • Metz 0-3 Marseille
  • Brest 0-0 Nantes
  • Auxerre 1-2 Lens
  • Lyon 1-2 Toulouse
  • Le Havre 2-2 Rennes
  • Strasbourg 5-0 Angers
  • Monaco 2-2 Nice
  • Lille – PSG (20h45)

Le classement provisoire

  1. Marseille – 15 points
  2. PSG – 15 points
  3. Strasbourg – 15 points
  4. Lyon – 15 points
  5. Monaco – 13 points
  6. Lens – 13 points
  7. Lille – 10 points
  8. Paris FC – 10 points
  9. Toulouse – 10 points
  10. Rennes – 10 points
  11. Brest – 8 points
  12. Nice – 8 points
  13. Lorient – 7 points
  14. Le Havre – 6 points
  15. Nantes – 6 points
  16. Auxerre – 6 points
  17. Angers – 5 points
  18. Metz – 2 points
