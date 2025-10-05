Tous les résultats du multiplex de la 7e journée de Ligue 1.

Au Havre, le Stade Rennais a mené rapidement de deux buts, grâce à Embolo et Lepaul (10e et 29e), avant de concéder la réduction de score de Soumaré avant la mi-temps. En seconde période, Ndiaye égalisait à la 79e, et Rennes peut s’en vouloir, avec notamment deux buts refusé (Lepaul à la 23e et Embolo à la 70e).

Dans le derby entre Monaco et Nice, les Aiglons menaient 2-0 à la 42e, avec un doublé de Diop (dont un penalty), même si Abdi se faisait exclure à la 34e pour un deuxième jaune. Mais juste avant la mi-temps, l’ASM réduisait l’écart sur penalty, grâce à Fati. En seconde période, Fati se chargeait une nouvelle fois de transformer un penalty pour égaliser (56e).

Enfin, à la Meinau, le RC Strasbourg a atomisé Angers, avec des doublés de Panichelli (36e, 51e) et Godo (66e, 70e), puis un but de Ouattara (61e).

Les résultats de la 7e journée de L1

Paris FC 2-0 Lorient

Metz 0-3 Marseille

Brest 0-0 Nantes

Auxerre 1-2 Lens

Lyon 1-2 Toulouse

Le Havre 2-2 Rennes

Strasbourg 5-0 Angers

Monaco 2-2 Nice

Lille – PSG (20h45)

Le classement provisoire