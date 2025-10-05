Ligue 1 : Strasbourg cartonne, le Stade Rennais s’en veut, Monaco et Nice se neutralisent
Tous les résultats du multiplex de la 7e journée de Ligue 1.
Au Havre, le Stade Rennais a mené rapidement de deux buts, grâce à Embolo et Lepaul (10e et 29e), avant de concéder la réduction de score de Soumaré avant la mi-temps. En seconde période, Ndiaye égalisait à la 79e, et Rennes peut s’en vouloir, avec notamment deux buts refusé (Lepaul à la 23e et Embolo à la 70e).
Dans le derby entre Monaco et Nice, les Aiglons menaient 2-0 à la 42e, avec un doublé de Diop (dont un penalty), même si Abdi se faisait exclure à la 34e pour un deuxième jaune. Mais juste avant la mi-temps, l’ASM réduisait l’écart sur penalty, grâce à Fati. En seconde période, Fati se chargeait une nouvelle fois de transformer un penalty pour égaliser (56e).
Enfin, à la Meinau, le RC Strasbourg a atomisé Angers, avec des doublés de Panichelli (36e, 51e) et Godo (66e, 70e), puis un but de Ouattara (61e).
Les résultats de la 7e journée de L1
- Paris FC 2-0 Lorient
- Metz 0-3 Marseille
- Brest 0-0 Nantes
- Auxerre 1-2 Lens
- Lyon 1-2 Toulouse
- Le Havre 2-2 Rennes
- Strasbourg 5-0 Angers
- Monaco 2-2 Nice
- Lille – PSG (20h45)
Le classement provisoire
- Marseille – 15 points
- PSG – 15 points
- Strasbourg – 15 points
- Lyon – 15 points
- Monaco – 13 points
- Lens – 13 points
- Lille – 10 points
- Paris FC – 10 points
- Toulouse – 10 points
- Rennes – 10 points
- Brest – 8 points
- Nice – 8 points
- Lorient – 7 points
- Le Havre – 6 points
- Nantes – 6 points
- Auxerre – 6 points
- Angers – 5 points
- Metz – 2 points