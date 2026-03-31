OM, PSG, OL, Lens, Rennes, Nantes : les vrais gagnants et perdants du mercato sur 10 ans

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Sur les dix dernières années, le marché des transferts en Ligue 1 a révélé des écarts vertigineux entre les clubs. Entre gestion exemplaire et investissements massifs, certains ont construit leur réussite… quand d’autres ont creusé un gouffre financier.

Le contraste est saisissant : plus d’un milliard d’euros d’écart entre les meilleurs et les plus dépensiers.

Le LOSC et Monaco, modèles de réussite

En tête, le LOSC Lille impressionne avec une balance positive de +396 M€. Un redressement spectaculaire, basé sur un modèle clair : recruter malin, valoriser et revendre au bon moment.

Même logique du côté de AS Monaco (+292 M€), véritable référence en matière de trading de joueurs depuis plusieurs années.

L’OL, une machine à vendre

L’Olympique Lyonnais (+274 M€) confirme son statut de club formateur d’élite.

Grâce à son centre de formation, l’OL enchaîne les grosses ventes, comme celle de Rayan Cherki pour 45 M€. Le club maîtrise parfaitement son modèle : former, développer, vendre… tout en limitant les investissements risqués.

RC Lens, la gestion intelligente

Le RC Lens (+138 M€) s’impose comme l’un des clubs les plus intelligents du championnat.

Malgré quelques investissements importants comme Elye Wahi (30 M€) ou Andy Diouf (15 M€), Lens s’appuie surtout sur des coups brillants :

Khusanov, acheté moins d’un million et revendu 50 M€

Des joueurs comme Kevin Danso, Brice Samba ou Facundo Medina bien valorisés

Une stratégie maîtrisée qui porte ses fruits.

Stade Rennais, la puissance du centre de formation

Le Stade Rennais (+115 M€) récolte les fruits de son travail de formation.

Avec des ventes majeures comme :

Ousmane Dembélé

Eduardo Camavinga

Désiré Doué (50 M€ au PSG)

Rennes confirme qu’il possède l’un des meilleurs centres de formation français.

FC Nantes, un équilibre fragile

Le FC Nantes (+58 M€) s’en sort honorablement sur le plan financier.

Mais la situation sportive reste fragile. En cas de descente, certains actifs majeurs comme Matthis Abline ou Tylel Tatipourraient être vendus pour renflouer les caisses.

OM, une gestion critiquée

L’Olympique de Marseille (-188 M€) est avant-dernier de ce classement.

Un chiffre qui illustre les difficultés du club à optimiser ses mercatos. Entre achats précipités et reventes peu lucratives, l’OM peine à trouver un équilibre.

L’exemple de Vitinha, recruté 32 M€, symbolise ces investissements risqués qui n’ont pas toujours porté leurs fruits.

PSG, un gouffre assumé

Sans surprise, le Paris Saint-Germain ferme la marche avec un déficit colossal de -972 M€.

Un modèle totalement différent : investir massivement pour rester au sommet.

Malgré des réussites comme João Neves, Vitinha ou Nuno Mendes, certains recrutements interrogent, notamment Lucas Chevalier (50 M€) ou Illya Zabarnyi (70 M€).

Ce classement met en lumière deux philosophies opposées :

D’un côté, des clubs qui misent sur la formation, la détection et la revente

De l’autre, des clubs qui investissent massivement pour performer immédiatement