OM : Beye acte un retour pour Nantes, dénonce des mensonges et évoque le cas Greenwood

À deux jours d’un déplacement crucial sur la pelouse du FC Nantes, l’OM traverse une période délicate. En conférence de presse ce jeudi, Habib Beye a tenu à remettre les choses au clair, notamment sur les rumeurs entourant son vestiaire.

Beye dénonce des “mensonges” autour du vestiaire

Agacé par certaines informations relayées ces derniers jours, notamment celle du clash avec Himad Abdelli, le coach marseillais n’a pas mâché ses mots :

« Contre Nice, le scénario fait qu’on a eu moins de réussite sur l’aspect offensif. On est pris par ce penalty dans les dernières minutes. Le groupe est focus. Il faut prendre les neuf derniers points pour être bien positionnés, on fera le bilan après. J’entends beaucoup de choses sur le vestiaire, certains manquent de déontologie journalistique. Quand je vois les mensonges que j’entends… C’est désolant, quand vous n’avez pas l’information, il ne faut pas chercher à l’inventer. C’est très facile de vérifier les informations. Quand je vois ce qui est construit autour de ma personne, je ne suis pas surpris. J’ai une très bonne relation avec mes joueurs ». OM Ligue 1 · 2025/26 ⚽ Buteur : Paixao 2.82 ▲ = 28.20€ pour 10€ 🔥 Plus de 2.5 buts 1.80 ▲ = 18.00€ pour 10€ J'en profite → 18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

L’entraîneur de l’OM insiste sur le fait que l’ambiance interne reste saine malgré la pression liée aux résultats :

« La pression et la tension existent dans un vestiaire, de la première à la dernière journée. Il y a toujours du relief dans un vestiaire. Mais ça ne veut pas dire qu’il explose. Ce n’est pas le cas. Ce qui m’ennuie, c’est que c’est toujours la même musique qui revient et qu’on invente les mêmes histoires. J’ai l’impression que c’est toujours lié à ma présence. Ce qui me dérange, c’est les mensonges. »

Un point sur les blessés avant Nantes

Habib Beye a également fait le point sur son effectif, avec un retour acté notamment :

“Traoré est de retour. Egan Riley et Kondogbia ont une bonne évolution, Bilal Nadir également, mais ils seront un peu trop courts.”

Des retours restent possibles mais incertains :

“Gouiri et Paixao se sont entraînés partiellement, on ajustera la situation samedi.”

De plus, les deux latéraux droits, Weah et Pavard, sont suspendus pour ce déplacement.

Greenwood va mieux avant le déplacement

Bonne nouvelle en revanche concernant Mason Greenwood, dont la condition physique s’améliore et qui a aussi été pointé du doigt ces derniers jours concernant un traitement de faveur le concernant :

“Il va mieux. Ça s’améliore. La semaine nous a permis de le récupérer à un meilleur niveau athlétique et il se sent mieux.”

Un élément potentiellement clé pour relancer l’attaque marseillaise.

Un match sous haute tension à la Beaujoire

Entre un FC Nantes en lutte pour le maintien et un OM qui vise une qualification européenne, l’affiche de cette 32e journée s’annonce explosive.

Dans un climat tendu, Habib Beye attend une réaction de ses joueurs, tout en tentant de faire taire les polémiques en dehors du terrain.