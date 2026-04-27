À LA UNE DU 27 AVR 2026
[21:57]RC Lens : le Stade de France en sang et or, un joueur en rêve !
[21:41]OM : Greenwood, Medina, Hojbjerg, Nwaneri… nouvelles révélations chocs !
[21:19]ASSE : Ménès pointe une erreur à 20 M€ de Kilmer
[21:04]PSG Mercato : 2 géants en moins sur Ordonez, un joueur du Bayern n’a aucun regret concernant Paris
[20:43]FC Nantes : après Castro, un autre ex-entraîneur règle ses comptes avec Kita
[20:10]OM : ça a dérapé après Nice entre Beye et un joueur !
[19:48]ASSE : coup dur, le verdict est tombé pour Davitashvili
[19:25]PSG : le maire de Paris envoie un nouveau signal positif pour le Parc !
[19:04]RC Lens : Pierre Sage se fait recadrer depuis Marseille
[18:47]FC Nantes : Pierre Ménès se moque de Waldemar Kita
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Greenwood, Medina, Hojbjerg, Nwaneri… nouvelles révélations chocs !

Par Raphaël Nouet - 27 Avr 2026, 21:41
💬 Commenter
Mason Greenwood dépité après l'égalisation de l'OGC Nice.

L’Equipe a fait de nouvelles révélations sur le vestiaire de l’OM, notamment sur Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerge et Ethan Nwaneri. Et clairement, il est fissuré !

Au lendemain du nul très décevant contre Nice (1-1), qui éloigne quasi définitivement l’OM de la Champions League, les révélations explosives se multiplient sur l’état du vestiaire marseillais ! On a ainsi appris qu’Habib Beye s’était pris la tête avec Himad Abdelli, coupable d’une perte de balle sur l’action du pénalty niçois. L’ancien Angevin lui aurait répondu qu’il n’avait pas à lui parler comme ça, qu’il n’était pas son père et que d’autres joueurs étaient aussi rentrés en seconde période. Une belle façon de rejeter la responsabilité de la fin de match ratée sur ses partenaires. Ambiance…

L’avocat de Greenwood a signifié qu’il ne pouvait pas débuter contre Nice !

Mais ce n’est pas tout ! L’Equipe fait plusieurs grosses révélations. Déjà, les propos de Facundo Medina sur Ligue 1+, dans lesquels le défenseur argentin reproche le manque d’envie de certains partenaires, n’ont pas été appréciés au sein du vestiaire. On apprend également que Pierre-Emile Hojbjerg, buteur face à Nice, s’est accroché avec un membre du staff pendant la semaine avant de s’excuser ou encore qu’Ethan Nwaneri est totalement déprimé par sa situation, lui qui ne joue plus, et qu’il a baissé les bras.

Mais le pire reste Mason Greenwood. L’Anglais bénéficie de privilèges comme le fait de ne pas se donner à fond aux entraînements ou d’arriver en retard à des réunions. Ce qui le don d’exaspérer ses coéquipiers. En outre, alors qu’Habib Beye a justifié son absence du onze de départ contre Nice par le fait qu’il se ressentait de sa béquille contractée contre Lille (1-2) il y a un mois, L’Equipe explique que c’est en fait l’avocat du joueur qui a notifié par courrier à la direction qu’il ne pouvais pas jouer ! Une situation lunaire mais tellement révélatrice de l’état de délabrement du vestiaire de l’OM

Le calendrier de fin de saison de l’OM

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot