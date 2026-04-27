L’Equipe a fait de nouvelles révélations sur le vestiaire de l’OM, notamment sur Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerge et Ethan Nwaneri. Et clairement, il est fissuré !

Au lendemain du nul très décevant contre Nice (1-1), qui éloigne quasi définitivement l’OM de la Champions League, les révélations explosives se multiplient sur l’état du vestiaire marseillais ! On a ainsi appris qu’Habib Beye s’était pris la tête avec Himad Abdelli, coupable d’une perte de balle sur l’action du pénalty niçois. L’ancien Angevin lui aurait répondu qu’il n’avait pas à lui parler comme ça, qu’il n’était pas son père et que d’autres joueurs étaient aussi rentrés en seconde période. Une belle façon de rejeter la responsabilité de la fin de match ratée sur ses partenaires. Ambiance…

L’avocat de Greenwood a signifié qu’il ne pouvait pas débuter contre Nice !

Mais ce n’est pas tout ! L’Equipe fait plusieurs grosses révélations. Déjà, les propos de Facundo Medina sur Ligue 1+, dans lesquels le défenseur argentin reproche le manque d’envie de certains partenaires, n’ont pas été appréciés au sein du vestiaire. On apprend également que Pierre-Emile Hojbjerg, buteur face à Nice, s’est accroché avec un membre du staff pendant la semaine avant de s’excuser ou encore qu’Ethan Nwaneri est totalement déprimé par sa situation, lui qui ne joue plus, et qu’il a baissé les bras.

Mais le pire reste Mason Greenwood. L’Anglais bénéficie de privilèges comme le fait de ne pas se donner à fond aux entraînements ou d’arriver en retard à des réunions. Ce qui le don d’exaspérer ses coéquipiers. En outre, alors qu’Habib Beye a justifié son absence du onze de départ contre Nice par le fait qu’il se ressentait de sa béquille contractée contre Lille (1-2) il y a un mois, L’Equipe explique que c’est en fait l’avocat du joueur qui a notifié par courrier à la direction qu’il ne pouvais pas jouer ! Une situation lunaire mais tellement révélatrice de l’état de délabrement du vestiaire de l’OM…

🔹Mason Greenwood est un sujet de crispation au sein du groupe. « Il a toujours eu un traitement différent, il a toujours été très privilégié », dit-on au club. En rupture totale avec Medhi Benatia, il peut par exemple arriver en retard aux rendez-vous.



Avant le match contre… pic.twitter.com/4I6qiWUTpW — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)