Plusieurs directeurs sportifs contactés par la direction de l’OM ne voudraient pas conserver Habib Beye la saison prochaine, même si celui-ci parvient à qualifier l’équipe pour la Champions League.

En concédant le nul hier soir au Vélodrome contre Nice (1-1), l’Olympique de Marseille a certainement dit adieu à la Champions League. Dans les faits, les Phocéens n’ont que quatre points de retard sur le 3e (Lyon) et le 4e (Lille) mais ils sont 6es, leur dynamique en 2026 est catastrophique, leur manque de confiance ahurissant et leur calendrier pas spécialement facile, avec une dernière journée contre Rennes (5e). L’avenir d’Habib Beye semble donc scellé, lui qui ne verra sa clause de prolongation pour la prochaine saison activée qu’à la condition qu’il emmène l’équipe en Champions League.

Plusieurs directeur sportifs ne veulent pas travailler avec lui

Mais selon La Minute OM, même s’il parvenait à remonter jusque dans la zone C1 d’ici la 34e journée, Habib Beye pourrait quand même quitter Marseille en juin. Le compte X assure que plusieurs directeurs sportifs contactés par la direction ne veulent pas travailler avec l’entraîneur actuel. La Minute OM ne précise les raisons de ce refus, s’il s’agit de son manque d’expérience, de la qualité de son travail ou d’une autre raison. Peut-être que les directeurs sportifs contactés ont chacun leur propre candidat, dans lequel ils ont une plus grande confiance qu’avec un technicien qu’ils devraient apprendre à connaître.

Quoi qu’il en soit, l’avenir d’Habib Beye semble s’écrire loin de Marseille. Cette saison 2025-26 aura été très éprouvante pour l’ancien défenseur, limogé de Rennes puis de l’OM, avec lesquels il aura connu des résultats très décevants vu la qualité des deux effectifs.

🚨 🔵⚪️ | Parmi les profils de futurs directeurs sportifs qui ont été contactés, certains ne veulent pas travailler avec le coach actuel



Une nouvelle saison à l’OM s'annonce compliquée pour Habib Beye #TeamOM pic.twitter.com/PQ2UAxc7yS — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)