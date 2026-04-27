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FRANCE

OM : Rodolphe Saadé occupé par un phénomène avant de penser au rachat de Marseille ?

Par Louis Chrestian - 27 Avr 2026, 13:00
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Le feuilleton autour du rachat de l’Olympique de Marseille pourrait bien connaître un nouveau rebondissement… inattendu. Car pendant que les rumeurs s’intensifient autour de Rodolphe Saadé, le puissant patron de CMA CGM semble aujourd’hui absorbé par un tout autre dossier : celui d’un prodige nommé Paul Seixas.

Un phénomène qui affole tout le monde

À seulement 19 ans, Paul Seixas est déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs du cyclisme français. Leader chez Decathlon AG2R La Mondiale Team, il impressionne autant par ses performances que par sa maturité.

Son avenir ? Il pourrait déjà passer par le Tour de France. Une participation qui dépendrait presque uniquement de lui, tant son potentiel semble hors norme.

Un talent rare… et surtout impossible à ignorer.

Un enjeu économique colossal

Derrière le phénomène sportif se cache un enjeu financier gigantesque. La valeur de Paul Seixas explose, et les plus gros acteurs veulent sécuriser ce joyau.

Decathlon et Rodolphe Saadé sont déjà en première ligne pour capitaliser sur ce talent générationnel.

La situation prend même une tournure politique. Selon certaines rumeurs, Emmanuel Macron suivrait de près le dossier, avec une volonté claire : garder ce prodige sous pavillon français. Un scénario qui rappelle fortement le cas Kylian Mbappé.

Et l’OM dans tout ça ?

C’est là que le timing interroge. Alors que Rodolphe Saadé est régulièrement cité comme le candidat idéal pour racheter l’OM, son implication dans le projet Seixas pourrait retarder, voire freiner, toute avancée concrète.

Entre opportunité économique majeure et passion footballistique, le choix n’est pas si simple.

Priorité Seixas ?

Une chose est sûre : Paul Seixas représente aujourd’hui bien plus qu’un simple espoir sportif. C’est un investissement stratégique, un symbole, presque un projet national.

Et dans ce contexte, il n’est pas étonnant de voir un acteur comme Rodolphe Saadé concentrer son énergie sur ce dossier brûlant.

Marseille devra attendre ?

Pour les supporters de l’Olympique de Marseille, la question reste entière : Saadé passera-t-il à l’action ?

Ou ce phénomène du cyclisme français va-t-il repousser encore un peu plus le rêve d’un rachat ?

Une chose est sûre : pendant que l’OM attend… Paul Seixas, lui, est déjà en train de conquérir le monde

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