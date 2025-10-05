OM : Benatia lâche une bombe après la victoire à Metz !  
OM : Benatia lâche une bombe après la victoire à Metz !  

Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
Bastien Aubert
5 octobre 2025

Alors que l’OM traverse une période positive sous les ordres de Roberto De Zerbi, Medhi Benatia a pris la parole sur Instagram pour partager son ressenti avant la coupure internationale. 

Tout roule pour l’OM. Le club phocéen sot d’une séquence plus que positive en septembre et Medhi Benatia est le premier à savourer la dynamique retrouvée mais il regrette de voir le calendrier imposer une pause qui pourrait freiner l’élan olympien.

« Il y’a des moments où la trêve fait du bien, elle permet de souffler et de prendre du recul. Et puis, il y a ces périodes où tu aimerais qu’elle n’arrive pas, parce que la dynamique est bonne et que tu veux enchaîner… » a-t-il écrit sur Instagram. Des mots qui traduisent parfaitement l’ambiance qui règne actuellement dans le vestiaire marseillais : confiance, intensité et envie de prolonger la série.

Depuis quelques semaines, l’OM a retrouvé des couleurs, porté par un Vélodrome incandescent et un collectif qui commence enfin à assimiler les principes de jeu exigeants de De Zerbi. Le pressing haut, les combinaisons rapides et la mentalité offensive séduisent supporters et observateurs, au point que Marseille apparaît désormais comme une équipe capable de viser haut dans ce championnat de Ligue 1.

« Rendez-vous face au Havre »

Mais la trêve internationale vient couper cet élan. Si certains joueurs auront l’occasion de briller avec leur sélection, d’autres devront patienter avant de retrouver la compétition. Un risque de perte de rythme que Benatia n’ignore pas. Pourtant, le directeur sportif préfère déjà se projeter : « Rendez-vous donc le 18 octobre au Vélodrome face au Havre pour poursuivre sur cette belle lancée. Allez l’OM. »

Cette rencontre face au HAC sera l’occasion idéale de confirmer les progrès affichés et d’envoyer un signal fort aux concurrents directs. Le Vélodrome, une nouvelle fois, devrait être plein à craquer pour pousser ses joueurs vers la victoire et maintenir la flamme d’un OM qui a enfin retrouvé le sourire.

Ligue 1OM
#A la une#DÉCLARATIONS

Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
