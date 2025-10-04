Après le troisième but de l’OM à Metz, la rencontre a été interrompue à cause de bagarres en tribunes.

Ce samedi, le match opposant le FC Metz à l’Olympique de Marseille a été marqué par des incidents dans les tribunes, alors que l’OM menait 3 à 0 après 76 minutes. Après le troisième but signé Gouiri, la tension est montée : des supporters messins ont lancé un objet sur le gardien marseillais, Gerónimo Rulli, provoquant l’arrêt immédiat de la rencontre.

Monsieur Turpin, l’arbitre du match, a refusé de reprendre le jeu tant que la situation n’était pas sous contrôle. Est ensuite intervenue une bagarre entre supporters dans les tribunes, ce qui a nécessité l’intervention des forces de sécurité et l’implication directe de certains joueurs pour calmer les esprits. Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, est lui aussi intervenu pour tenter de rétablir l’ordre. La rencontre a ensuite pu reprendre normalement. À noter que des incidents similaires se sont déjà produits lors des précédentes rencontres entre Metz et l’OM.